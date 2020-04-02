Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Свет в конце коронавируса: пять причин не падать духомТрудно увидеть что-либо позитивное в подобной ситуации, но тем не менее оно есть
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
26Как выглядит Ухань после карантина
10:22 (мск), источник: Московский комсомолец

Ученый назвала безопасную дистанцию между людьми при COVID-19

Рекомендуемая социальная дистанция слишком мала.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано2 777 +440
Скончалось24 +7
Выздоровело190 +69
Инфицировано938 373 +77 068
Скончалось47 273 +4 908
Выздоровело194 405 +15 687
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:02 MSK, 02.04
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Безопасная дистанция между людьми во время пандемии COVID-19 должна быть более 8 метров. Об этом рассказала ученый Массачусетского технологического института Лидия Буруиба.

В интервью USA Today Буруиба заявила, что рекомендуемое расстояние, которое нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо увеличить.

Ученый несколько лет исследовала динамику выдоха установила, что при кашле и чихании человек выдыхает газообразное облако на расстоянии до 8 метров (27 футов).
Что полезно знать
Если сидишь дома

При этом в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что при пандемии коронавируса необходимо соблюдать социальную дистанцию максимум 2 метра. Буруиба призвала увеличить расстояние. По ее словам, ВОЗ в своих рекомендациях не учла, что мелкие фракции выдыхаемого воздуха во время кашля могут вырываться со скоростью до 30 м/с.

Буруиба также критически отнеслась к идее носить в качестве индивидуальной меры защиты тканевые маски — они не в состоянии защитить человека от передачи вируса с мелкими каплями воздуха. Специалист подчеркнула, что рекомендации ВОЗ нужно пересмотреть.

В свою очередь, профессор Медицинской школы Вашингтонского университета Пол Поттингер отметил, что при передаче вируса воздушно-капельным путем более важную роль играет не расстояние передачи, а размер капель воздуха.

Наибольшую опасность для человека представляют крупные частицы, которые из-за воздействия гравитации пролетают до 2 метров.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора, россияне должны соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 метра в общественных местах и транспорте.

Справка
Как проходит карантин в разных странахНа фоне пандемии коронавируса в мире власти принимают схожие меры, чтобы уменьшить число зараженных.
Читайте также
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:02 MSK, 02.04
 Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России
Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Трамп: Россия и Саудовская Аравия договорятся по поводу нефти
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему
Саудовская Аравия столкнулась с низким спросом на свою нефть
Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса
Эксперт уверен в окончании к лету вспышки COVID-19 в России
Около 60% россиян одобряют меры по борьбе с коронавирусом
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Раскрыты необычные секреты «игровых» ноутбуков Твой идеальный игровой ноутбук
Горячие темы на Авто
Про него. 235
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
БЦЖ помогает от вируса 177
я в машине. 175
Кино
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой В честь юбилея одного из главных телеканалов страны рассказываем о тех, кто делал и кто продолжает делать его таким, каким его знают и любят зрители
Новости партнеров
Зараженную коронавирусом Ленину выгнали из больницы с температурой под 40
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Россияне уже переболели коронавирусом до его массовой эпидемии
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
Дети
Россиянка написала смешной пост о карантине Мама тройняшек считает, что вынужденная самоизоляция мало чем отличается от обычного декретного отпуска
Леди
В сети обсуждают красоту и молодость 57-летней жены Малинина Эмма выглядит шикарно.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь