10:22 (мск), источник: Московский комсомолец
Ученый назвала безопасную дистанцию между людьми при COVID-19
Рекомендуемая социальная дистанция слишком мала.
Безопасная дистанция между людьми во время пандемии COVID-19 должна быть более 8 метров. Об этом рассказала ученый Массачусетского технологического института Лидия Буруиба.
В интервью USA Today Буруиба заявила, что рекомендуемое расстояние, которое нужно соблюдать, чтобы не заразиться коронавирусом, необходимо увеличить.
При этом в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, что при пандемии коронавируса необходимо соблюдать социальную дистанцию максимум 2 метра. Буруиба призвала увеличить расстояние. По ее словам, ВОЗ в своих рекомендациях не учла, что мелкие фракции выдыхаемого воздуха во время кашля могут вырываться со скоростью до 30 м/с.
Буруиба также критически отнеслась к идее носить в качестве индивидуальной меры защиты тканевые маски — они не в состоянии защитить человека от передачи вируса с мелкими каплями воздуха. Специалист подчеркнула, что рекомендации ВОЗ нужно пересмотреть.
В свою очередь, профессор Медицинской школы Вашингтонского университета Пол Поттингер отметил, что при передаче вируса
Согласно предписаниям Роспотребнадзора, россияне должны соблюдать дистанцию друг от друга в 1,5 метра в общественных местах и транспорте.