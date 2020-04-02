10:34 (мск), источник: Ведомости
В России за сутки выявили 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией
Шесть человек умерли, 45 — полностью выздоровели.
В России за последние сутки зарегистрирован 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны.
Новые случаи выявлены в 29 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 595. Всего в столице вирус обнаружили у 2475 человек. Также среди лидеров по количеству новых заболевших: Московская область — 43,
За последние сутки в России выздоровели 45 человек. Общее число вылечившихся достигло 235. Количество погибших от болезни за сутки выросло на шесть человек — до 30. Трое в Москве, по одному в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.
В Москве, Подмосковье,