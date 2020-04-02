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10:34 (мск), источник: Ведомости

В России за сутки выявили 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией

Шесть человек умерли, 45 — полностью выздоровели.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано938 373 +77 068
Скончалось47 273 +4 908
Выздоровело194 405 +15 687
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:35 MSK, 02.04
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В России за последние сутки зарегистрирован 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 3548 в 76 регионах страны.

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Новые случаи выявлены в 29 регионах страны. Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Москве — 595. Всего в столице вирус обнаружили у 2475 человек. Также среди лидеров по количеству новых заболевших: Московская область — 43, Санкт-Петербург — 22 и Нижегородская область — 13. Заражение коронавирусом впервые зарегистрировали в Ямало-Ненецком автономном округе, заболели два человека.

За последние сутки в России выздоровели 45 человек. Общее число вылечившихся достигло 235. Количество погибших от болезни за сутки выросло на шесть человек — до 30. Трое в Москве, по одному в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, который ограничивает передвижение людей по городу. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.

Коронавирус в России: прирост заболевших увеличивается в среднем на 26% в день
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10:54 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
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