В России запустили систему учета пациентов с коронавирусом

«В России запущена информационная система учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 373, оператором системы стал Минздрав России. Система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших», — говорится в сообщении.
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По данным оперативного штаба на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 3548. 235 пациентов выписаны по выздоровлении. Зарегистрировано 30 летальных случаев, связанных с коронавирусом.