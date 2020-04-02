Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Лукашенко: лучше умереть стоя, чем жить на коленях Александр Лукашенко назвал хоккей «антивирусным лекарством», подчеркнув, что на льду «никаких вирусов нет»
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
26Как выглядит Ухань после карантина
11:48 (мск), источник: RNS

В России запустили систему учета пациентов с коронавирусом

Минздрав запустил информационную систему учета зараженных коронавирусом, контактировавших с ними лиц и больных пневмонией, сообщили в пресс-службе министерства.

Коронавирус COVID-19
12:15 (мск)Орнитолог рассказал, как вирусы могут передаваться от птиц к людям
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано939 436 +77 202
Скончалось47 287 +4 883
Выздоровело195 081 +16 245
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:11 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"

«В России запущена информационная система учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 373, оператором системы стал Минздрав России. Система содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19 и госпитализированных лицах с признаками пневмонии, а также о лицах с ними контактировавших», — говорится в сообщении.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В пресс-службе пояснили, что информация в систему будет поступать от больниц, территориальных органов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Минкомсвязи и Минтранса. В Минздраве отметили, что на федеральном уровне информация о пациентах будет обезличена. Региональные власти будут видеть информацию по медорганизациям для принятия оперативных решений. Также будет производиться динамический мониторинг состояния здоровья сложных пациентов.

По данным оперативного штаба на 2 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России составляет 3548. 235 пациентов выписаны по выздоровлении. Зарегистрировано 30 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Читайте также
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
 Renault подняла цены на автомобили
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам на прием вкладов
Коронавирус COVID-19
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 771
Раскрыто содержимое российской гуманитарной помощи для США
Коронавирус в Африке: ВОЗ призывает готовиться к худшему
В Коми проверяют больницу, где 53 человека заразились COVID-19
Как выглядят разные города на карантине в полдень (фото)
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
Опубликованы фотографии ранее неизвестных видов пауков-скакунов
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Дезинфекция страны: как в России сражаются с коронавирусом Только факты!
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Новости партнеров
Смертоносный вирус: вот о чем вирусологи молчат
Коронавирус. Актуальная информация. Свежие мировые новости
Путин уехал из Москвы на карантин
Ясновидящая рассказала, когда коронавирус будет побежден
Дети
11 известных и успешных людей с аутизмом 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь