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12:15 (мск), источник: РИА Новости

Орнитолог рассказал, как вирусы могут передаваться от птиц к людям

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Эксперт Всемирного фонда дикой природы (WWF) России орнитолог Игорь Карякин рассказал РИА Новости, какие существуют группы риска по заражению вирусными инфекциями от птиц, а также почему «птичий грипп» не стал таким патогеном, как COVID-19.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано941 949 +68 182
Скончалось47 522 +4 234
Выздоровело195 929 +11 158
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04
Источник: РИА Новости

«В человеческую популяцию вирус может прийти только при концентрированном контакте. Группа риска — это массовые птичьи подворья, и второе — охотники, которые тысячами убивают гусей и уток, потом складируют трупы в грузовик и с ними в обнимку едут к себе домой», — сказал Карякин.

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Он добавил, что есть случаи перехода гриппа птиц на человека.

«Но надо понимать, что это было в Азии (H5N1), где с птицами черти что делают, второе — вспышка заболевания была быстро локализована и сошла на нет. После нескольких тысяч репликаций (копий — ред.) этого вируса он потерял свои патогенные (болезнетворные — ред.) свойства в человеческой популяции. Была повторная вспышка обновленной версии этого же вируса. Она также закончилась. Некоторое количество людей умерло, но в итоге попытка прижиться у вируса в человеческой популяции не удалась», — уточнил ученый.

Орнитолог отметил, что следующий штамм этого вируса может снова вызвать вспышку.

«Пока это локальные вспышки. Вирус не смог пройти путь в человеческой популяции до полноценного патогена, как COVID-19», — пояснил Карякин.

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