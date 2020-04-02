Орнитолог рассказал, как вирусы могут передаваться от птиц к людям

«В человеческую популяцию вирус может прийти только при концентрированном контакте. Группа риска — это массовые птичьи подворья, и второе — охотники, которые тысячами убивают гусей и уток, потом складируют трупы в грузовик и с ними в обнимку едут к себе домой», — сказал Карякин.
Он добавил, что есть случаи перехода гриппа птиц на человека.
«Но надо понимать, что это было в Азии (H5N1), где с птицами черти что делают, второе — вспышка заболевания была быстро локализована и сошла на нет. После нескольких тысяч репликаций (копий — ред.) этого вируса он потерял свои патогенные (болезнетворные — ред.) свойства в человеческой популяции. Была повторная вспышка обновленной версии этого же вируса. Она также закончилась. Некоторое количество людей умерло, но в итоге попытка прижиться у вируса в человеческой популяции не удалась», — уточнил ученый.
Орнитолог отметил, что следующий штамм этого вируса может снова вызвать вспышку.
«Пока это локальные вспышки. Вирус не смог пройти путь в человеческой популяции до полноценного патогена, как COVID-19», — пояснил Карякин.