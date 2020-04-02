Чем режим самоизоляции отличается от карантина?

Карантин — это комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица.
В случае с COVID-19 карантин показан всем россиянам, прибывшим
Человеку, который находится на карантине, строго запрещено выходить из дома. На это время выдается больничный лист.
За несоблюдение карантина грозит как административная, так и уголовная ответственность. Во вторник, 31 марта, Государственная дума РФ приняла закон о штрафах за нарушение карантина. Поправки будут внесены в Уголовный и
В тот же день Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других
Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от одного года до трех лет), для предпринимателей — от 500 тыс. до 1 млн рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц — наложение штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Режим самоизоляции предполагает нахождение дома, при котором человек избегает контакта с другими людьми. По состоянию на 2 апреля он введен в большей части регионов РФ, среди них Москва и Московская область,
В отличие от карантина, при режиме самоизоляции разрешается покидать квартиру в исключительных случаях. Каждый регион сам определяет причины, по которым жителям можно выйти из дома, а также регламент таких выходов. Как правило, это обращение за экстренной медицинской помощью, поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгул собаки и посещение работы в случае, если это действительно необходимо. При этом пожилым и людям с хроническими заболеваниями выходить из дома не рекомендуется даже в этих исключительных случаях.
Согласно действующей статье 19.4 КоАП, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), россиянам грозит предупреждение или штраф в размере 500−1000 рублей.
Также в КоАП появится новая статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она была введена Госдумой во вторник, 31 марта, и предусматривает штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Как уточнил ТАСС замглавы комитета Думы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, региональными законами могут устанавливаться свои наказания, но в пределах норм КоАП.