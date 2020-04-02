Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
20Назван победитель конкурса ZEISS Photography Award
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
13:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Чем режим самоизоляции отличается от карантина?

Пандемия нового коронавируса COVID-19 привела к вводу карантина в странах, где зафиксировано большое число инфицированных. Такая мера применяется в Италии, Испании и других государствах. В некоторых же случаях власти выбирают форму самоизоляции граждан. Несмотря на то, что у этих режимов много общего, у них есть существенные различия.

Коронавирус COVID-19
13:51 (мск)Президент Филиппин пригрозил убивать бунтовщиков—нарушителей карантина
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано941 949 +68 182
Скончалось47 522 +4 234
Выздоровело195 929 +11 158
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"
АиФ.ru разобрался, чем самоизоляция отличается от карантина, и выяснил, как могут наказать за нарушение этих режимов.

Что такое карантин?

Карантин — это комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица.

Таким образом, данная мера применяется в случаях, когда человек уже болен либо же он контактировал с больными или может быть заражен по какой-то другой причине.

В случае с COVID-19 карантин показан всем россиянам, прибывшим из-за рубежа и проживающим с ними лицам, а также тем, у кого есть неподтвержденные симптомы коронавируса, кто контактировал с больным коронавирусной инфекцией и кому разрешено лечиться дома.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Человеку, который находится на карантине, строго запрещено выходить из дома. На это время выдается больничный лист.

За несоблюдение карантина грозит как административная, так и уголовная ответственность. Во вторник, 31 марта, Государственная дума РФ приняла закон о штрафах за нарушение карантина. Поправки будут внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Как говорится на сайте нижней палаты, после вступления документа в силу за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, нарушитель заплатит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Также возможно лишение свободы на срок до двух лет. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы может быть от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, могут лишить свободы на срок от пяти до семи лет.

Новость
В России запустили систему учета пациентов с коронавирусом

В тот же день Госдума приняла поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил. Согласно им штрафы для граждан составят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для предпринимателей — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (или дисквалификация на срок от одного года до трех лет), для предпринимателей — от 500 тыс. до 1 млн рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток), для юрлиц — наложение штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Во время загрузки произошла ошибка.

Что такое режим самоизоляции?

Режим самоизоляции предполагает нахождение дома, при котором человек избегает контакта с другими людьми. По состоянию на 2 апреля он введен в большей части регионов РФ, среди них Москва и Московская область, Санкт-Петербург, республики Якутия, Чечня, Татарстан, Чувашия, Марий-Эл, Коми и Адыгея, а также Архангельская, Астраханская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская, Курская, Белгородская, Ульяновская области и др.

Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от карантина, при режиме самоизоляции разрешается покидать квартиру в исключительных случаях. Каждый регион сам определяет причины, по которым жителям можно выйти из дома, а также регламент таких выходов. Как правило, это обращение за экстренной медицинской помощью, поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгул собаки и посещение работы в случае, если это действительно необходимо. При этом пожилым и людям с хроническими заболеваниями выходить из дома не рекомендуется даже в этих исключительных случаях.

Еще одним отличием карантина от режима самоизоляции является отсутствие уголовного наказания за нарушение последнего.
Новость
Время бросать. 5 привычек, из-за которых вы рискуете подхватить вирус

Согласно действующей статье 19.4 КоАП, за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), россиянам грозит предупреждение или штраф в размере 500−1000 рублей.

Также в КоАП появится новая статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она была введена Госдумой во вторник, 31 марта, и предусматривает штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, если указанные действия не повлекли тяжких последствий. В случае повторного правонарушения либо последствий в виде вреда здоровью человека или имуществу виновному грозит штраф от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Как уточнил ТАСС замглавы комитета Думы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин, региональными законами могут устанавливаться свои наказания, но в пределах норм КоАП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
 Одна за всех. Многодетные звездные мамы, оставшиеся без мужей
Как коронавирус убивает спортивные клубы и федерации
Коронавирус COVID-19
США приобрели медицинское оборудовании из России, заявил Госдеп
Путин подписал закон о праве кабмина вводить режим чрезвычайной ситуации
Коронавирус: 864 умерших в Испании за сутки, 25 млн человек в мире могут потерять работу
Мэрия Москвы объявила о применении QR-кодов для контроля за карантином
Число заболевших коронавирусом в России выросло на 771
Путин выступит с новым обращением к россиянам
Белоруссия закупит у России нефть по четыре доллара за баррель
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Как выглядят разные города на карантине в полдень (фото)
Снизилось число «паникующих» в связи с коронавирусом россиян
Опубликованы фотографии ранее неизвестных видов пауков-скакунов
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Дезинфекция страны: как в России сражаются с коронавирусом Только факты!
Горячие темы на Авто
Про него. 236
Шо опять???! 216
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
БЦЖ помогает от вируса 177
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
11 всемирно известных людей с аутизмом (фото) 2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Новости партнеров
Россияне уже переболели коронавирусом до его массовой эпидемии
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
StopsVirus.com - Москва! Остановим коронавирус
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь