12:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса
Главы российских регионов поддержали россиян на фоне распространения коронавируса. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал оператором
По словам Азарова, оператор
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в работе местного волонтерского штаба. Как рассказал политик на своей странице в Instagram, он сам принял заявки от находящихся на самоизоляции жителей региона, которые обратились к волонтерам по горячей линии, и вместе с другими добровольцами лично доставил продукты и лекарства трем севастопольцам.
Глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram в свою очередь призвал жителей региона оставаться дома и заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и обеспечить себе хорошее настроение. При этом он продемонстрировал собственную тренировку на велотренажере.
По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 2475 человек.