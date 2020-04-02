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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Главы регионов поддержали россиян на фоне коронавируса

Главы российских регионов поддержали россиян на фоне распространения коронавируса. В частности, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поработал оператором колл-центра, который принимает вопросы от граждан на тему инфекции. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано941 949 +68 182
Скончалось47 522 +4 234
Выздоровело195 929 +11 158
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04

По словам Азарова, оператор колл-центра в среднем за смену принимает около 80−100 звонков. «Всего на горячую линию уже обратились более 6000 человек, по 3000 передана информация в медучреждения», — отметил он.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев также принял участие в работе местного волонтерского штаба. Как рассказал политик на своей странице в Instagram, он сам принял заявки от находящихся на самоизоляции жителей региона, которые обратились к волонтерам по горячей линии, и вместе с другими добровольцами лично доставил продукты и лекарства трем севастопольцам.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в Instagram в свою очередь призвал жителей региона оставаться дома и заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и обеспечить себе хорошее настроение. При этом он продемонстрировал собственную тренировку на велотренажере.

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По последним данным, в России зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом в 76 регионах. Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 2475 человек.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
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