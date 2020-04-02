12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Социальная дистанция: фотограф снимает портреты на расстоянии двух метров
Как коронавирус изменил жизнь людей.
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Как коронавирус изменил жизнь людей.
Фотограф Саша Чернов из
Исходя из этого, Чернов сфотографировал жителей города с безопасного расстояния в 2 метра.
Кроме того, герои проекта рассказали фотографу, как коронавирус и карантин изменили их жизнь и планы.
Екатерина Гура