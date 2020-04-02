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12:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Социальная дистанция: фотограф снимает портреты на расстоянии двух метров

Как коронавирус изменил жизнь людей.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано941 949 +68 182
Скончалось47 522 +4 234
Выздоровело195 929 +11 158
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:21 MSK, 02.04

Фотограф Саша Чернов из Санкт-Петербурга создал интересный проект о социальной дистанции #2meters_project. Согласно рекомендациям ВОЗ, во время пандемии коронавируса людям следует соблюдать расстояние между друг другом от 1,5 до 2 метров.

Исходя из этого, Чернов сфотографировал жителей города с безопасного расстояния в 2 метра.

Портреты на дистанции
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Кроме того, герои проекта рассказали фотографу, как коронавирус и карантин изменили их жизнь и планы.

Екатерина Гура

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