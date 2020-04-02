ВЦИОМ: число «паникующих» в связи с коронавирусом россиян резко снизилось

Число «паникующих» из-за ситуации с коронавирусом россиян резко снизилось — с трети до четверти. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании научного совета Центра, организованном в онлайн-формате в ТАСС.
Выборка основана на опросе 1,6 тыс. респондентов 18 лет и старше.
Телефонные интервью проводились в два этапа: первая волна — 16 марта 2020 года, вторая волна опроса — 24—25 марта. Погрешность для данной выборки может составлять 2,5%. Также, по словам Федорова, была проведена третья волна 1 апреля, но эти данные пока не интегрированы.
При сегментации респонденты были разделены на три группы в зависимости от того, какое число рисков, страхов они признали актуальными для себя лично.
«Всего мы предложили на выбор 12 рисков. Те, кто признали актуальными для себя максимальное число — девять и больше, мы их отнесли в группу “паникующих”. Те, кто от шести до девяти страхов — “взволнованные”, и те, кто зафиксировали для себя актуальность от двух до пяти страхов, мы их назвали “уравновешенными”, то есть они тоже беспокоятся, но беспокоятся существенно меньше, чем “взволнованные” и “паникующие”», — пояснил Федров.
«Как в процентном отношении можно определить отношение этих трех групп в нашем обществе сегодня. Есть определенная динамика между двумя волнами. Интересно посмотреть, как всего за неделю весовые их доли снизились. Сразу скажу, что доля “паникующих” всего за неделю резко упала — с трети до четверти. Можем сказать, что первый страх прошел, он выражался, как мы знаем, в том числе в набегах на магазины. Паникующих сегодня меньше — порядка 26%», — сказал глава ВЦИОМ и добавил, что «уравновешенных» стало больше, их доля выросла с 30% до 38%. Доля «взволнованных» осталась неизменной — 36%.
Федоров отметил, что в группе «паникующих» значительная часть молодежи, среди респондентов от 18 до 34 года 40% отнесено к этой группе.
«Группа россиян с высшим образованием — здесь даже выше доля паникующих — 51%. Многие знания — многие печали», — добавил он.
На вопрос, переживает ли страна сейчас самые тяжелые времена, 14% и 18% опрошенных первой волны и второй волны соответственно ответили положительно, 57% респондентов первой волны и 55% из второй волны полагают, что они еще впереди. 19% опрошенных из первой волны и 17% из второй полагают, что худшее позади.
«Можно констатировать, что доля тех, кто встревожен, кто полагает, что сейчас мы в кризисе или дальше он будет только нарастать, порядка 71−73%, то есть почти три четверти наших с вами сограждан», — сказал Федоров.
Страхи россиян
Также были проанализированы страхи россиян. «Здесь мы четыре уровня проанализировали. Попросили респондентов оценить ситуацию, сложившуюся конкретно в их жизни, в их населенном пункте, в нашей стране и в мире в целом. Итак, ситуация в жизни наших сограждан — мы видим, близка к великолепной: 68% опрошенных говорят, что она нормальная, хорошая. Только 29% оценили ее как плохую. Это данные первой волны. Данные второй волны чуть скорректировались, но не сильно — 70% и 26%», — сказал глава ВЦИОМ.
Главная причина страха для 74% опрошенных из второй волны — рост социальной несправедливости.
Боязнь отказа в оказании бесплатной медицинской помощи или плохое качество бесплатной медицинской помощи снизилась с 64% (данные первой волны) до 58%, страх начала эпидемии, в том числе распространения коронавируса, возрос с 57% до 59%, страх роста цен на привычные товары снизился с 63% до 57%.
Страх обострения конфликтов России с другими странами — снизился с 59% до 53%, снижение доходов беспокоит 53% россиян, проблемы со здоровьем — 49%, беспорядки внутри страны — 40%, потеря работы — 42%, разгул преступности — 38%, задержки зарплаты и пенсий — 26%, конфликты в семье — 9%.