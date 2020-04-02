СМИ: в США 104-летний мужчина вылечился от коронавируса

По его информации, 104-летний ветеран Второй мировой войны Уильям Лапсчис был одним из первых жителей штата, заболевших новым коронавирусом. Его дочь сообщила изданию, что мужчина полностью здоров.
«Он полностью здоров. Он очень бойкий», — приводит издание слова дочери Лапсчиса.
Число жертв коронавируса в США на данный момент превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.