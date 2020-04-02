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15:55 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в США 104-летний мужчина вылечился от коронавируса

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Один из самых пожилых пациентов вылечился от коронавируса в американском штате Орегон, сообщает местный портал Oregonian.

Коронавирус COVID-19
15:57 (мск)Fox: в США 104-летний ветеран вылечился от коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано952 171 +74 749
Скончалось48 320 +4 783
Выздоровело202 541 +17 300
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:40 MSK, 02.04
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По его информации, 104-летний ветеран Второй мировой войны Уильям Лапсчис был одним из первых жителей штата, заболевших новым коронавирусом. Его дочь сообщила изданию, что мужчина полностью здоров.

«Он полностью здоров. Он очень бойкий», — приводит издание слова дочери Лапсчиса.

Число жертв коронавируса в США на данный момент превысило 5,1 тысячи человек, всего в стране заразились более 215 тысяч.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:40 MSK, 02.04
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