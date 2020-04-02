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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Челябинска начали устраивать балконные концерты (видео)

Репертуар они обсуждают с соседями в соцсетях

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:50 MSK, 02.04

Жители одного из ЖК в Челябинске, которые находятся на самоизоляции, решили взять пример с итальянцев, которые тоже сидят по домам и устраивают балконные концерты. Первым инициативу проявил бизнесмен Денис Ни, который установил на балконе бумбокс и начал включать фонограммы старых песен.

Его соседям эта идея понравилась, и теперь каждый вечер они поют песни всем домом, а репертуар обсуждают в общем чате в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что губернатор региона Алексей Текслер ввел режим обязательной самоизоляции в Челябинской области в конце марта.

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
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