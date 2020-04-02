Жители Челябинска начали устраивать балконные концерты (видео)

Жители одного из ЖК в Челябинске, которые находятся на самоизоляции, решили взять пример с итальянцев, которые тоже сидят по домам и устраивают балконные концерты. Первым инициативу проявил бизнесмен Денис Ни, который установил на балконе бумбокс и начал включать фонограммы старых песен.
Его соседям эта идея понравилась, и теперь каждый вечер они поют песни всем домом, а репертуар обсуждают в общем чате в соцсетях.
Отметим, что губернатор региона Алексей Текслер ввел режим обязательной самоизоляции в Челябинской области в конце марта.
Екатерина Гура