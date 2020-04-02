Тиньков объявил об уходе с поста главы совета директоров Тинькофф Банка

Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что покинет пост главы совета директоров Тинькофф Банка «в течение ближайших нескольких недель». Заявление бизнесмена Forbes передал его представитель.
Я всегда рассматривал свою долю в капитале «Тинькофф» в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи, в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями «Тинькофф» от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых.
Он отметил, что это «позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах», даже в случае его смерти. Переход прав владения вступил в силу 19 марта.
Уход позволит Тинькову «сосредоточиться на своем здоровье». Он подчеркнул, что сейчас это является его «основным приоритетом».
В начале марте Тиньков сообщил, что у него была диагностирована острая форма лейкемии. «Я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — отмечал миллиардер. Он указывал, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса по обвинению в сокрытии $1 млрд «вызвало некоторые вопросы и спекуляции».
В поддержку Тинькова выступили известные российские банкиры и бизнесмены, в том числе глава Сбербанка Герман Греф, акционер «Альфа Групп» Михаил Фридман, владелец «Ренессанс Страхование» Борис Йордан, основатель сети «Связной» Максим Ноготков, предприниматель Евгений Чичваркин и многие другие. Тиньков поблагодарил «за тысячи писем» тех, кто его поддержал.
Возможное изменение доли Тинькова как мажоритарного акционера никак не повлияет на бизнес холдиноговой компании TCS Group, основной актив которой — Тинькофф Банк, говорил глава управления корпоративных финансов банка Сергей Пирогов.
Мы соответствуем самым высоким стандартам корпоративного управления, поэтому изменение доли основного акционера в большую или меньшую сторону даже опосредованного влияния на качество управления не окажет.
Сергей Пироговглава управления корпоративных финансов банка