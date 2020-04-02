Британские альпинисты застряли на Эвересте из-за коронавируса

April 1, 2020
14 британских альпинистов после восхождения на Эверест вернулись в совершенно новый мир. За 10 дней похода и Британия, и Непал ввели режим карантина и закрыли свои границы.
Поскольку альпинисты в это время были оторваны от остального мира, печальные новости о массовом распространении коронавируса и тотальной изоляции стран они узнали, только когда спустились в один из базовых лагерей.
Вместо того, чтобы сразу улететь в тепло, они оказались заблокированы в лагере на несколько дней
На месте альпинисты связались с британским посольством, которому удалось получить письменное разрешение от непальского правительства на чартер частного рейса, чтобы доставить группу из Луклы в Катманду. Там британцев разместили в специально открывшемся для них отеле, а в начале апреля группу в частном порядке доставят в Великобританию.
Екатерина Гура