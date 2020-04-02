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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские альпинисты застряли на Эвересте из-за коронавируса

О закрытии границ они узнали, только когда дошли до базового лагеря.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:10 MSK, 02.04

14 британских альпинистов после восхождения на Эверест вернулись в совершенно новый мир. За 10 дней похода и Британия, и Непал ввели режим карантина и закрыли свои границы.

Поскольку альпинисты в это время были оторваны от остального мира, печальные новости о массовом распространении коронавируса и тотальной изоляции стран они узнали, только когда спустились в один из базовых лагерей.

Вместо того, чтобы сразу улететь в тепло, они оказались заблокированы в лагере на несколько дней из-за карантина. По словам британцев, в лагере было много снега и около -15 градусов, но самой страшной оказалась неизвестность, пишет Metro.

На месте альпинисты связались с британским посольством, которому удалось получить письменное разрешение от непальского правительства на чартер частного рейса, чтобы доставить группу из Луклы в Катманду. Там британцев разместили в специально открывшемся для них отеле, а в начале апреля группу в частном порядке доставят в Великобританию.

Екатерина Гура

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18:27 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:10 MSK, 02.04
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