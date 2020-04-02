В Москве продлили ограничения по коронавирусу

Так,
Закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные, кроме тех, что работают на вынос и с доставкой.
Запрещены спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия, городские парки и усадьбы остаются закрытыми.
Граждане старше 65 лет, а также москвичи, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать самоизоляцию до 1 мая. Оставаться можно по месту проживания или в других местах, например в садовом доме.
«Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен», — добавил он.
По словам мэра, к этому вопросу власти вернутся в случае наступления плохой эпидемиологической ситуации или при росте числа нарушений самоизоляции.
Также власти продлят сроки действия проездных билетов на общественный транспорт после 1 мая, если в период самоизоляции по ним сделали не более шести поездок.
Москвичам старше 65 лет после 14 апреля выплатят вторую часть материальной помощи в размере двух тысяч рублей, добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что власти города делают все возможное, чтобы справиться с бедой и как можно меньше москвичей пострадали от коронавируса.
«Уверен, город победит все проблемы. И мы вернемся к нормальной жизни», — заключил Собянин.
Ранее Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 1 мая. Президент подчеркнул, что регионы вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.
По состоянию на 2 апреля общее число больных COVID-19 в России достигло 3548 человек (2475 из них — в Москве), 235 пациентов выздоровели, 30 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.