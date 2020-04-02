Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Почему мы должны оставаться дома? Простой ответПравительства России и большинства стран мира призывают граждан оставаться дома. С каждым днем меры становятся более строгими.
Фоторепортажи
18Самые потрясающие фотографии серфинга
24Дезинфекция по всему миру
20:35 (мск), источник: Известия

В Уфе провели первую онлайн-свадьбу

Первая свадьба в режиме онлайн состоялась в Уфе 1 апреля. В режиме видеоконференции находились молодожены, все гости и ведущий. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает «Ридус».

Коронавирус COVID-19
20:42 (мск)Коронавирус COVID-19: главные события 2 апреля
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано981 221 +75 942
Скончалось50 230 +4 859
Выздоровело204 605 +13 895
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:27 MSK, 02.04
Источник: Reuters

Это была первая свадьба такого формата в столице Башкирии. Несмотря на онлайн-формат, праздник вышел традиционным — с застольем, тостами подарками и танцем молодоженов. В качестве призов гости получали макароны и туалетную бумагу.

Кроме того, на торжестве звучали актуальные тосты: «Пока на карантине, с детишками не тяните!», «Держите мой подарок, сейчас переведу».

Видео со свадьбы было опубликовано на закрытой странице в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.
Известно, что его сняли уже после введения режима самоизоляции в регионе.
Читайте также
Пары стали жениться экспромтом из-за коронавируса

Как пишет сайт kp.ru, еще молодожены из Екатеринбурга задумали провести свадьбу онлайн. Жених и невеста, гости и все остальные участники свадьбы будут находиться у себя дома перед вэб-камерой. Будет все как на привычном торжестве: выступят артисты, всех развлечет ведущий, прозвучат поздравления и традиционные крики «горько», тосты, будут вручены подарки и произойдет онлайн-регистрация в виртуальном загсе.

1 апреля онлайн-свадьба состоялась в загсе Северодвинска Архангельской области. Молодожены провели прямую трансляцию торжественной церемонии в Instagram.

Ранее Минюст России предложил отложить заключение и расторжение браков по всей стране до 1 июня из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомству организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в загсах.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 02.04
 «Мы стоим на пороге пикового роста»
Покрылись пылью: как коронавирус отразился на книжном бизнесе в России
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 2 апреля
Путин расширил полномочия губернаторов для борьбы с коронавирусом
Путин продлил нерабочий период до 30 апреля
Путин выступил с новым обращением к россиянам (видео)
Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля из-за коронавируса
Глава Коми объявил об отставке
Алкоголь в регионах может оказаться недоступным
Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф Банка
Как выглядят разные города на карантине в полдень (фото)
Как один человек уберег Грецию от эпидемии коронавируса
В МИД рассказали, кто оплатил медицинский груз для США
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Найден новый способ «убить» коронавирус Выживут не все рубашки
Горячие темы на Авто
Шо опять???! 267
Про него. 236
В Москве вводится компенсация безработным 19,5 тысячи рублей в месяц, 179
БЦЖ помогает от вируса 177
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Новости партнеров
Переболевшая коронавирусом Куриленко назвала таблетки, которые спасут жизнь
Кто из звезд заразился от Лещенко на вечеринке сестры Крутого
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Лев Лещенко задыхается в главной коронавирусной клинике
Дети
Врач рассказал, можно ли заразиться коронавирусом на улице Профессиональные ответы на странные вопросы дал доктор Комаровский
Леди
Алсу носит дома костюм за 24 тысячи рублей Певица хочет выглядеть стильно даже на самоизоляции.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь