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21:20 (мск), источник: Известия

В Петербурге продлят принятые из-за коронавируса ограничительные меры

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что все принятые ранее в городе ограничительные меры cохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля. Его слова в четверг, 2 апреля, приводятся на сайте администрации города.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:14 MSK, 02.04
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что это касается в том числе режима работы городских служб и предприятий, а также запретов и ограничений на передвижения по городу.

«Президент дал главам регионов полномочия принимать все необходимые меры, чтобы максимально обезопасить людей, особенно пенсионеров, от риска заражения», — сказал глава региона, подчеркнув, что принятые в городе меры направлены, в первую очередь, на защиту здоровья петербуржцев и поддержку экономики.

Он также отметил, что в сложившейся ситуации нельзя забывать о необходимости сохранения рабочих мест и доходов граждан. Для этого в Петербурге разработали меры поддержки.

«Ее получат, в первую очередь, предприятия тех отраслей, которые больше всего пострадали от ограничений. Это налоговые послабления, отсрочки от оплаты аренды, продление моратория на демонтаж ларьков, расширение рынков сбыта социально значимой продукции», — добавил губернатор.

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Ранее 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин после обращения президента России Владимира Путина к жителям страны объявил, что все ранее введенные в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая. Аналогичное решение приняли в Подмосковье.

В тот же день Путин выступил с телеобращением к россиянам и объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Позже в тот же день он подписал соответствующий указ. Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

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