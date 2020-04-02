22:35 (мск), источник: РИА Новости
Архиерей: в период самоизоляции исповедоваться можно и по телефону
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Если человек в период массовой самоизоляции
«Если вы хотите исповедоваться, договоритесь со священником, он вас примет в индивидуальном (порядке — ред.). Вы сможете с ним и пообщаться, и вопросы ему задать, и исповедь принести. Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедаться по телефону или по Skype», — сказал митрополит во время
Во всяком случае, этот вопрос, отметил он, нужно обговаривать индивидуально.