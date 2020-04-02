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22:35 (мск), источник: РИА Новости

Архиерей: в период самоизоляции исповедоваться можно и по телефону

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Если человек в период массовой самоизоляции из-за коронавируса хочет совершить таинство исповеди, то он может договориться со священником об индивидуальной исповеди, а в некоторых случаях — исповедаться по телефону или Skype, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:24 MSK, 02.04
Источник: РИА Новости

«Если вы хотите исповедоваться, договоритесь со священником, он вас примет в индивидуальном (порядке — ред.). Вы сможете с ним и пообщаться, и вопросы ему задать, и исповедь принести. Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедаться по телефону или по Skype», — сказал митрополит во время онлайн-конференции с верующими.

Во всяком случае, этот вопрос, отметил он, нужно обговаривать индивидуально.

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