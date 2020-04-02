Эксперт: QR-коды для контроля за самоизоляцией позволят избежать привязки к прописке

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Внедрение технологии контроля за самоизоляцией заразившихся коронавирусом нового типа по
«В сложившейся ситуации
По его мнению,
Песков также рассказал об эксперименте, который проводился дважды — на острове Русском и в «Сколково», в нем участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Эксперимент был посвящен тестированию аналогичной технологии, которая бы отслеживала нахождение человека и другие параметры на добровольной основе.
«Несмотря на то, что в нем участвовали руководители компаний, ректоры вузов, то есть люди, казалось бы, с более высоким уровнем цифровой культуры, получить достоверные данные с помощью аналогичной технологии о том, где находится человек или как он выполняет предписания, оказалось невозможным», — отметил он.
Правовая точка зрения
В свою очередь председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев сообщил ТАСС, что систему с
«В настоящее время некоторые губернаторы рассматривают возможность использования такой системы для незаболевших граждан. Если рассматривать эту систему контроля для заболевших, то в условии пандемии, вероятно, это эффективная мера. Но вот для обычных граждан не должно быть обязанностью, так как фактически нарушает их основополагающие права, предусмотренные пока действующей конституцией», — считает он.
«Кроме того, при введении систем
О
1 апреля глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что мэрия столицы может издать постановление о применении
Ранее Лысенко сообщил, что граждане с подтвержденным коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений. Такое приложение уже начали тестировать в столице.
В четверг мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение в городе пропускного режима, связанного с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции. Собянин добавил, что к данному вопросу власти могут вернуться «либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима».
При этом система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе