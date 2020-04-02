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22:49 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: QR-коды для контроля за самоизоляцией позволят избежать привязки к прописке

По мнению спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, это хорошая идея в случае контроля за теми, кто отправлен в карантин, но распространить эту технологию на всех практически невозможно.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:24 MSK, 02.04
Источник: Reuters

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Внедрение технологии контроля за самоизоляцией заразившихся коронавирусом нового типа по QR-коду избавит россиян от привязки к прописке. Однако распространить эту систему на всех технически нереализуемо, считает специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«В сложившейся ситуации QR-код — это относительно простой, дешевый и эффективный инструмент. Он позволяет избежать гораздо более неудобных сценариев, например привязки к прописке. Многие москвичи беспокоятся по этому поводу. Такая технология позволяет указать фактический адрес проживания, и QR-код в этой ситуации — подтверждение того, что человек действительно находится недалеко от того места, которого он сам и заявил», — сказал Песков ТАСС.

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По его мнению, QR-код — хорошая идея в случае контроля за теми, кто отправлен в карантин, однако распространить эту технологию на всех практически невозможно. «Пока все это будет настраиваться, необходимость в карантине уже исчезнет. Если разворачивать это на сотни тысяч человек, не говоря уже о всем населении Москвы, сделать это практически невозможно. В том числе потому что не все смогут разобраться в технологии, у кого-то будут глючить телефоны, кто-то будет их оставлять, люди будут обмениваться сим-картами и так далее», — пояснил он.

Песков также рассказал об эксперименте, который проводился дважды — на острове Русском и в «Сколково», в нем участвовали порядка 1,5 тыс. человек. Эксперимент был посвящен тестированию аналогичной технологии, которая бы отслеживала нахождение человека и другие параметры на добровольной основе.

«Несмотря на то, что в нем участвовали руководители компаний, ректоры вузов, то есть люди, казалось бы, с более высоким уровнем цифровой культуры, получить достоверные данные с помощью аналогичной технологии о том, где находится человек или как он выполняет предписания, оказалось невозможным», — отметил он.

Правовая точка зрения

В свою очередь председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, управляющий партнер юридической компании «ЭБР» Александр Журавлев сообщил ТАСС, что систему с QR-кодами рассматривают для использования несколько регионов в РФ.

«В настоящее время некоторые губернаторы рассматривают возможность использования такой системы для незаболевших граждан. Если рассматривать эту систему контроля для заболевших, то в условии пандемии, вероятно, это эффективная мера. Но вот для обычных граждан не должно быть обязанностью, так как фактически нарушает их основополагающие права, предусмотренные пока действующей конституцией», — считает он.

По мнению Журавлева, неинфицированным гражданам стоит дать выбор: добровольное подключение к системе либо использование обычных документов, например паспорта.

«Кроме того, при введении систем QR-кодов важно, чтобы в постановлениях и указах региональных властей стояла оговорка, что по результатам нормализации эпидемиологической обстановки данная система не будет функционировать и персональные данные граждан будут уничтожены», — считает юрист.

О QR-кодах для борьбы с коронавирусом

1 апреля глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сказал, что мэрия столицы может издать постановление о применении QR-кодов для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. По его словам, технических мощностей такой платформы (портала мэра Москвы) хватит даже при большом количестве регистрируемых пользователей.

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Ранее Лысенко сообщил, что граждане с подтвержденным коронавирусом, которые находятся на домашнем карантине в Москве, смогут получить смартфоны с уже установленным приложением для контроля их перемещений. Такое приложение уже начали тестировать в столице.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин отложил введение в городе пропускного режима, связанного с профилактикой распространения коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения гражданами режима самоизоляции. Собянин добавил, что к данному вопросу власти могут вернуться «либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима».

При этом система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области. Согласно тексту указа, гражданам для того, чтобы покинуть свое место проживания или пребывания, необходимо оформить заявку с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области». В подтверждение заявки на портале будет сформирован QR-код. Также в подтверждение права находиться на улице можно показать номер заявки, сформированной службой 112.

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