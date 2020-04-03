03:10 (мск), источник: РИА Новости
В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Чечня стала первым регионом РФ, где
«С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств», — написал в своем
Он подчеркнул, что данная мера вводится как часть плана борьбы с коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.