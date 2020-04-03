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03:10 (мск), источник: РИА Новости

В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Чечня стала первым регионом РФ, где из-за угрозы распространения коронавируса запрещается движение транспорта и пешеходов с 20.00 до 8.00, ограничения вступают в силу в пятницу.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 03.04
Источник: РИА Новости

«С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств», — написал в своем Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он подчеркнул, что данная мера вводится как часть плана борьбы с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
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