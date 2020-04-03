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04:04 (мск), источник: РИА Новости

Вирусолог озвучил сценарий распространения COVID-19 в России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, где зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19. Об этом в интервью с порталом Ura.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 014 673 +106 832
Скончалось52 973 +7 032
Выздоровело210 335 +18 600
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:42 MSK, 03.04
Источник: РИА Новости

В четверг Институт Роберта Коха сообщил, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 6156 и достигло 73522, число скончавшихся за сутки возросло на 140 — до 872 человек. Уровень смертности составляет порядка одного процента. В Италии же, например, зафиксировали уже свыше 110 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв составило 13155 человек (уровень смертности — более 11 процентов).

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«Вряд ли у нас будет такое распространение коронавирусной инфекции, как в Западной Европе. У нас нет большой летальности. Однако сейчас мы находимся в начале эпидемии, поэтому рост заболеваемости будет продолжаться», — отметил Альштейн.

Он считает, что вероятность существования разных вариантов вируса будет изучена в ближайшее время.

«Не исключено, что в мире могут развиваться эпидемии, связанные с разными вариантами вируса. Вирус, который первоначально пошел из Китая, мог дать вариации. Судя по тому, как по-разному протекает по смертности эпидемия в Италии и Испании с одной стороны и в Германии с другой, я не исключаю, что это могут быть разные варианты вируса», — заключил вирусолог.

Он подтвердил свое предположение, что пик распространения коронавируса в России может наступить в начале мая, приводя в пример китайский опыт.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса, распространившегося из Китая, пандемией. Согласно последним данным ВОЗ, во всем мире зафиксировали свыше 900 306 случаев заражения, скончались 45 693 человека.

По последним данным, в России количество зараженных достигло 3548, из них 235 человек выздоровели.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:42 MSK, 03.04
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