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05:04 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ: маски не требуются здоровым людям и не гарантируют защиту

ЖЕНЕВА, 3 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Ношение масок здоровыми людьми не требуется, а сама по себе маска не может служить гарантией защиты от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич, комментируя массовое распространение самодельных масок и масок от дизайнеров.

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Скончалось53 030 +5 822
Выздоровело210 579 +16 879
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:52 MSK, 03.04
Источник: РИА Новости

«Наша позиция не изменилась. Ношение масок не требуется для здоровых людей. Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также, те люди, которые ухаживают за больными, к примеру, дома, должны носить маски, так как они могут заразиться», — сказал он.

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Если сидишь дома

Представитель ВОЗ подчеркнул, что «сама по себе маска не может служить гарантией защиты от вируса».

«Она должна использоваться вместе с другими мерами. И проблема заключается в том, что, надевая маску, люди могут получить ложное чувство безопасности. И они забудут про другие вещи, такие как мытье рук. Также, если вы не знаете, как правильно носить маску, вы будете гораздо чаще, чем обычно, дотрагиваться до своего лица», — добавил Язаревич.

Он отметил, что врачи и медицинские работники по всему миру в первую очередь должны иметь в достаточном количестве все необходимые защитные средства. В том числе маски, защитные очки и перчатки. И добиться этого можно, в том числе ограничив массовые закупки данных материалов обычными гражданами.

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