В Китае объявили 4 апреля днем траура по погибшим от коронавируса

В день траура в стране приспустят все флаги, в том числе в дипломатических миссиях. На время траура отменяются все развлекательные мероприятия. В 10 утра субботы (5:00 московского времени) весь Китай почтит память умерших и погибших трехминутным молчанием.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре прошлого года в центральной части Китая. По статистике госкомиссии по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 81,5 тыс. человек, умерли более 3,3 тысяч.
По данным университета Джона Хопкинса, ведущего подсчеты в реальном времени, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире 2 апреля превысило 1 млн. Больше половины случаев приходится на США, Италию, Испанию и Германию. Всемирная организация здравоохранения 2 апреля сообщала о более чем 900 тыс. случаев болезни. В России на 2 апреля было известно о 3 548 случаях заражения коронавирусом, 30 человек скончались (данные федерального оперативного штаба).