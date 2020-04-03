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05:16 (мск), источник: Ведомости

В Китае объявили 4 апреля днем траура по погибшим от коронавируса

Госсовет КНР объявил 4 апреля днем общенационального траура по умершим от коронавирусной инфекции и врачам, пожертвовавшим жизнью для спасения людей. Об этом сообщили Центральное телевидение Китая и агентство «Синьхуа».

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РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 015 403 +79 586
Скончалось53 030 +5 822
Выздоровело210 579 +16 879
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:52 MSK, 03.04
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В день траура в стране приспустят все флаги, в том числе в дипломатических миссиях. На время траура отменяются все развлекательные мероприятия. В 10 утра субботы (5:00 московского времени) весь Китай почтит память умерших и погибших трехминутным молчанием.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре прошлого года в центральной части Китая. По статистике госкомиссии по здравоохранению КНР, число заболевших превысило 81,5 тыс. человек, умерли более 3,3 тысяч.

По данным университета Джона Хопкинса, ведущего подсчеты в реальном времени, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире 2 апреля превысило 1 млн. Больше половины случаев приходится на США, Италию, Испанию и Германию. Всемирная организация здравоохранения 2 апреля сообщала о более чем 900 тыс. случаев болезни. В России на 2 апреля было известно о 3 548 случаях заражения коронавирусом, 30 человек скончались (данные федерального оперативного штаба).

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