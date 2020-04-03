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05:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартирах во время пандемии коронавируса

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по уборке жилых помещений в период распространения коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 015 403 +79 586
Скончалось53 030 +5 822
Выздоровело210 579 +16 879
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:52 MSK, 03.04
Источник: Комсомольская правда

Даже если человек соблюдает режим изоляции и выходит из дома только в случае крайней необходимости, это еще не значит, что он на сто процентов защищен от заражения — вирус можно «принести» с улицы. Поэтому уборка квартир становится особенно важной частью мер защиты, ведь дома большинство россиян пробудут до конца апреля.

Мыть полы и дезинфицировать предметы нужно минимум 2−3 раза в неделю, если в доме нет заболевших. В случае, если в квартире кто-то болеет — то каждый день.

Во время эпидемии важно мыть не только полы, но и все предметы, на которые попадает пыль или где может быть вирус:

— Дверные ручки вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом, — сказано в памятке Роспотребнадзора.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Выключатели стоит протирать салфеткой с антисептиком. Для ручек шкафов можно также воспользоваться такой салфеткой или протереть тканью, смоченной в мыльном растворе. Уделить внимание нужно спинкам стульев, если они не обиты тканью, столешницам, журнальным столикам — для них «инструменты» все те же: салфетка с антисептиком или мыло. Для бытовой техники подойдут только салфетки.

Для ванной, раковины и унитаза понадобятся средства с содержанием хлора. Причем следить за чистотой ванных комнат и туалета нужно ежедневно. А если в доме есть больной, то убираться необходимо после каждого посещения.

Чистящие средства можно использовать для обработки туалетных принадлежностей — расчесок, мочалок, зубных щеток. Смесители тоже нужно мыть ежедневно, особенно ручки, с применением бытовой химии.

Ученые обнаружили, что коронавирус может передаваться при дыхании и разговоре. Его концентрация в воздухе зависит от того, проветривается помещение или нет, и сколько вируса выделяет зараженный человек.

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