05:30 (мск), источник: Комсомольская правда
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно убираться в квартирах во время пандемии коронавируса
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по уборке жилых помещений в период распространения коронавируса.
Даже если человек соблюдает режим изоляции и выходит из дома только в случае крайней необходимости, это еще не значит, что он на сто процентов защищен от заражения — вирус можно «принести» с улицы. Поэтому уборка квартир становится особенно важной частью мер защиты, ведь дома большинство россиян пробудут до конца апреля.
Во время эпидемии важно мыть не только полы, но и все предметы, на которые попадает пыль или где может быть вирус:
— Дверные ручки вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом, — сказано в памятке Роспотребнадзора.
Выключатели стоит протирать салфеткой с антисептиком. Для ручек шкафов можно также воспользоваться такой салфеткой или протереть тканью, смоченной в мыльном растворе. Уделить внимание нужно спинкам стульев, если они не обиты тканью, столешницам, журнальным столикам — для них «инструменты» все те же: салфетка с антисептиком или мыло. Для бытовой техники подойдут только салфетки.
Для ванной, раковины и унитаза понадобятся средства с содержанием хлора. Причем следить за чистотой ванных комнат и туалета нужно ежедневно. А если в доме есть больной, то убираться необходимо после каждого посещения.
Чистящие средства можно использовать для обработки туалетных принадлежностей — расчесок, мочалок, зубных щеток. Смесители тоже нужно мыть ежедневно, особенно ручки, с применением бытовой химии.
Ученые обнаружили, что коронавирус может передаваться при дыхании и разговоре. Его концентрация в воздухе зависит от того, проветривается помещение или нет, и сколько вируса выделяет зараженный человек.