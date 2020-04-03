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07:17 (мск), источник: Ведомости

Открылась регистрация тестирующих на коронавирус частных лабораторий

На сайте Роспотребнадзора открылась для заполнения онлайн-форма для частных лабораторий, где будут проводить тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.

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Коронавирус COVID-19
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Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 016 128 +78 561
Скончалось53 146 +5 890
Выздоровело211 615 +17 304
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:12 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

«Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте санитарного ведомства.

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Роспотребнадзор отмечает, что тем самым он повышает доступность тестирования на COVID-19 и «предоставляет возможность лабораториям частной формы собственности включиться в данную работу».

В сообщении говорится, что исследования могут проводить только лаборатории, «имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности». Отмечается, что к тестированию могут привлекаться только сотрудники без признаков инфекционного заболевания и состоявшие в прямом контакте с зараженными коронавирусом.

Ранее Роспотребнадзор поручил губернаторам привлечь к диагностике COVID-19 в регионах все лаборатории, имеющие соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение, подходящие условия работы и обученный персонал.

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Источник:©Аргументы и факты
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