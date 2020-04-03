Открылась регистрация тестирующих на коронавирус частных лабораторий

«Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте санитарного ведомства.
Роспотребнадзор отмечает, что тем самым он повышает доступность тестирования на COVID-19 и «предоставляет возможность лабораториям частной формы собственности включиться в данную работу».
В сообщении говорится, что исследования могут проводить только лаборатории, «имеющие разрешение на работу с
Ранее Роспотребнадзор поручил губернаторам привлечь к диагностике COVID-19 в регионах все лаборатории, имеющие соответствующее