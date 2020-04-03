Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
28Полдень в пустых городах
26Как выглядит Ухань после карантина
09:24 (мск), источник: "Российская газета"

Какие советы не помогут защититься от коронавируса

По сети гуляет немало советов о том, как уберечься от коронавируса. Каких из них стоит остерегаться, «РГ» рассказала Мария Блинова, врач ГКБ им. В. В. Виноградова.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано3 548 +771
Скончалось30 +6
Выздоровело235 +45
Инфицировано1 016 401 +78 618
Скончалось53 160 +5 899
Выздоровело211 775 +17 445
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:22 MSK, 03.04
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

В Сети можно встретить ролики с подробным описанием того, как сделать защитную маску из бумажных полотенец или даже из старых семейных трусов. Однако от заражения защищает только респиратор. «А медицинская маска служит барьером, чтобы вы не заразили других. Любое другое изделие не делает ни того, ни другого», — объясняет Мария Блинова.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Медицинские маски сделаны из специальных нетканых материалов. Внутренний слой — более мягкий, с хорошей пропускной способностью, захватывает мелкие частицы, выделяемые при дыхании. Верхний слой пропитан специальным составом, который не пропускает эти частицы наружу. Таким образом все вредные выделения остаются между двумя слоями.

«Любые медицинские изделия проходят специальную регистрацию. Процедура включает в себя экспертизу, технические и токсикологические испытания. Непроверенные изделия не гарантируют вам никакой защиты», — комментируют в Росздравнадзоре.

Прикрыв лицо не имеющей специального регистрационного номера или самодельной маской, вы можете оказаться разносчиком заразы.

Если обработать маску, она защитит от вируса, пишут в Сети. Например, предлагается нанести на внутреннюю поверхность маски несколько капель спиртовой настойки прополиса. «Доказанного бактерицидного действия прополиса нет, от заражения через дыхательные пути он точно не защитит», — говорит врач.

Опасный для здоровья способ предлагают некоторые любители нетрадиционной медицины — прием внутрь перекиси водорода для повышения иммунитета.

«Если на средстве написано “для наружного применения”, его ни в коем случае нельзя принимать внутрь, даже если концентрация кажется безопасной», — комментирует Мария Блинова.

Когда мы используем перекись для обработки раны, речь идет о 3-процентном растворе. Частички из раны удаляются, прежде всего, за счет физической реакции — пена как бы выбивает их наверх. Дезинфицирующими свойствами обладает более крепкий раствор перекиси — 6−9%. Им можно протирать поверхности, но только в перчатках, так как при попадании на кожу может случиться ожог. Иммуномодулирующими свойствами перекись не обладает.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Как будут определять наказание за фейки о коронавирусе
Во время загрузки произошла ошибка.
09:37 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:22 MSK, 03.04
 Вода вас не спасет: NI оценил российский двухсредный автомат АДС
Опрос: У учителей стало больше работы "на удаленке"
Трамп опробовал на себе «пятиминутный» тест на коронавирус
Вирусолог озвучил сценарий распространения COVID-19 в России
Запад выступил против предложения России отказаться от санкций
Минздрав подготовил новый приказ о порядке госпитализации
В США отмечено рекордное число смертей от коронавируса за сутки
Ростех разработал маски, защищающие от вирусов
Губернатор Камчатки подал в отставку
Здоровье
Что происходит в организме, когда его атакует коронавирус Вот что об этом ученым известно, и чего они пока не знают.
Hi-Tech
Найден новый способ «убить» коронавирус Выживут не все рубашки
Горячие темы на Авто
Шо опять???! 275
Про него. 236
Самоизоляция---о будущем подумалось-- 202
БЦЖ помогает от вируса 184
Кино
Создатель «Дома 2» рассказал Собчак, какая Бузова на самом деле Валерий Комиссаров стал героем шоу «Осторожно, Собчак!»
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Gnezdo.ru
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Фото Гитлера, которые он хотел уничтожить
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь