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11:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят глаза московских медиков после ночной смены

Врачи самоотверженно борются с коронавирусом у пациентов, жертвуя сном и здоровьем. Мир не раз облетели снимки изможденных лиц медиков.

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Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 017 693 +78 257
Скончалось53 179 +5 892
Выздоровело212 072 +16 991
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:41 MSK, 03.04

Валерий Вечорко, главврач московской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова опубликовал в соцсети пост о том, как выглядят глаза столичных врачей после напряженного дежурства.

«Глаза наших медиков, выходящих после ночной смены из больницы, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией. Если ты не хочешь, чтобы эти глаза смотрели на тебя через защитные очки, #сидидома», — написал он.

По данным на утро 3 апреля, в столице уже почти три тысячи инфицированных, 20 человек скончались.

Ранее власти Москвы продлили введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса до 1 мая.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:00 MSK, 03.04
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