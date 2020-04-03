Как выглядят глаза московских медиков после ночной смены

Валерий Вечорко, главврач московской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова опубликовал в соцсети пост о том, как выглядят глаза столичных врачей после напряженного дежурства.
«Глаза наших медиков, выходящих после ночной смены из больницы, где проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией. Если ты не хочешь, чтобы эти глаза смотрели на тебя через защитные очки, #сидидома», — написал он.
По данным на утро 3 апреля, в столице уже почти три тысячи инфицированных, 20 человек скончались.
Ранее власти Москвы продлили введенные ограничения для предотвращения распространения коронавируса до 1 мая.
Анна Лысенко