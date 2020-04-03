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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер дизайнер Серджио Росси

Умер итальянский дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси. Об этом сообщает Vogue.

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Росси скончался в четверг, 2 апреля, в городе Чезена, Италия, в возрасте 84 лет. Известно об этом стало только сейчас.

Дизайнер был заражен коронавирусом. Предполагается, что болезнь стала причиной его смерти.

Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering. В настоящий момент его генеральным директором является Риккардо Шиутто (Riccardo Sciutto). Как пишет Vogue, уже в 1960-х годах марка Sergio Rossi начала ассоциироваться у потребителей с итальянским качеством и классическим женственным дизайном.

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