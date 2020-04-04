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15:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кому жить, а кому умирать от Covid-19: британским врачам придется делать сложный выбор

Британских врачей предупредили, что им, возможно, предстоит столкнуться с нелегким выбором при лечении тяжелых больных, заразившихся коронавирусом — кому из пациентов назначить терапию, которая может спасти их жизнь, а кого оставить без нее.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:03 MSK, 04.04
Источник: AFP 2020

Британская ассоциация медиков в четверг выпустила новую редакцию рекомендаций по врачебной этике во время эпидемии Covid-19.

В рекомендациях нынешняя ситуация в британском здравоохранении называется беспрецедентной, однако, несмотря на все усилия медиков, британские больницы могут не выдержать наплыва пациентов, подчеркивается в документе.

Недавно британское правительство закупило несколько тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, которые в комплексе с другими аппаратами поддержания жизнедеятельности понадобятся самым тяжелым больным, и, возможно, спасут им жизни.

Цунами пациентов

Медики регулярно принимают сложные решения в ходе своей работы, но в условиях пандемии им придется делать это гораздо чаще, говорится в рекомендациях. Зачастую выбирать придется, основываясь на том, какое лечение доступно.

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Вот основные пункты рекомендаций медицинской ассоциации:

  • Все пациенты должны получать качественную медицинскую помощь, включая тех, кто находится на этапе проявления симптомов. Это касается и умирающих пациентов, которым должны облегчать смерть с помощью соответствующей терапии;
  • Несмотря на это, законно и этично расставлять приоритеты между пациентами. Это касается ситуаций, когда ресурсов на всех пациентов не хватает.

В этих случаях медиков призывают учесть следующие факторы:

  • Остроту болезни у того или иного пациента;
  • Наличие сопутствующих заболеваний;
  • Общее состояние организма и, в некоторых случаях, возраст.

Руководителям больниц и старшим врачам рекомендуют жестко ограничивать заполненность отделений интенсивной терапии, подключая к аппаратам ИВЛ только тяжелобольных.

Одна только коронавирусная инфекция не должна гарантировать приоритетного отношения, отмечают в ассоциации.

Пациентов, состояние которых будет недостаточно тяжелым для помещения в реанимацию, направлять туда не будут.

При этом параметры, по которым будет решаться, может ли больной быть подключен к аппарату ИВЛ, будет определять менеджмент больниц.

Глава комитета ассоциации по этике Джон Чизхолм заявил: «Заголовки газет ясно дают понять: “цунами” пациентов с Covid-19 неотвратимо движется к больницам Лондона, а потом и всей Британии».

«Несмотря на героические усилия по увеличению доступности и сокращению спроса на медицинские услуги, возможна ситуация, при которой отделения интенсивной терапии захлестнет волна пациентов, и не будет хватать ни мест, ни аппаратов ИВЛ, ни ЭКМО (для насыщения крови кислородом — прим. Би-би-си)», — сказал он.

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«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»

«Как знают все, кто работает с нами, рекомендации, хоть и необходимы, не являются попыткой решить эти чудовищно сложные этические вопросы, — добавил медик. — Рекомендации могут подсказать, как действовать в той или иной ситуации. Они не сделают выбор менее мучительным и не снимут моральной ответственности с тех, кто принимает решения».

Специалист по медицинской этике и адвокат Дэниэл Сокол комментирует рекомендации так: «Они подчеркивают проблемы и дилеммы, с которыми придется столкнуться врачам, однако на практике не все поймут, как их применять. У многих это может вызвать раздражение».

«В рекомендациях говорится, что большому числу людей может понадобиться интенсивная терапия, а ресурсов будет не хватать. Однако ясного ответа на вопрос, как выбирать больных из этой большой группы, мы не видим», — полагает он.

Справка
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