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14:51 (мск), источник: Интерфакс

Мишустин допустил развитие событий с COVID-19 в РФ по самому сложному сценарию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU — Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространения COVID-19.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:12 MSK, 03.04
Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию», — сказал Мишустин.

Глава правительства также призвал регионы при разработке мер по противодействию коронавирусу не действовать по одному шаблону, учитывать специфику конкретного субъекта.

«Хочу особенно подчеркнуть: сегодня нам необходимо принимать решения с учетом специфики конкретного региона — не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения, и в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции», — сказал Мишустин. Он отметил, что «необходимо опираться на профессиональное мнение санитарно-эпидемиологических служб».

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Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

Мишустин назвал абсолютно оправданным решение президента РФ Владимира Путина о продлении до 30 апреля режима нерабочих дней в стране, заявив, что эта мера, прежде всего направлена на защиту здоровья людей.

Он напомнил, что руководителям субъектов РФ даны новые полномочия, которые позволяют принимать решения о том, какой именно режим работы предприятий, учреждений будет оптимальным как для всего региона, так и для отдельных муниципалитетов.

«Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которые продолжат работу. Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна. А если будут необходимы более жесткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, их нужно согласовывать с правительством России», — сказал Мишустин.

Что сказал Путин в своем втором обращении к нации в связи с коронавирусом

О продлении режима нерабочих дней до конца апреля Путин объявил накануне в своем втором обращении к россиянам в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Президент РФ отметил, что угроза коронавируса пока сохраняется и пик эпидемии в России, по мнению специалистов, еще не пройдет.

Путин подчеркнул, что при необходимости будут приняты дополнительные решения по борьбе с коронавирусом. Нерабочий период может быть скорректирован в сторону сокращения.

Кроме того, в своем обращении глава государства заявил, что даст губернаторам полномочия по введению особых режимов в своих регионах в зависимости от конкретной ситуации с эпидемией на местах. Путин также констатировал, что нерабочая неделя, а также режим самоизоляции, введенный в РФ в связи с пандемией, позволили выиграть время для упреждающих действий.

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Мишустин допустил самый сложный сценарий распространения коронавируса
Во время загрузки произошла ошибка.
15:12 (мск)© Ньюстюб
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