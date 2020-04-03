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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мастер маникюра из Ирландии придумала, как работать в самоизоляции (видео)

Теперь ей поступают запросы со всего мира.

40-летняя Таслим Ясир из Белфаста работает мастером маникюра на дому, но из-за карантина ей пришлось закрыть свой кабинет. Без работы также временно остался и ее супруг Раджа, а потому Таслим, у которой трое детей, начала сильно переживать за будущее семьи.

Чтобы немного развеселить жену, Раджа, во время уборки в саду, просунул пальцы в прорезь для писем в двери и крикнул: «Мисс, не могли бы вы мне сделать маникюр?». Эта шутка так понравилась Таслим, что они решили сделать настоящий маникюр и записать это на видео, чтобы немного повеселить и ее клиенток.

Но видео очень быстро стало вирусным. Многие восприняли «дверной маникюр» как отличную идею, и просили записать их на процедуры.

Как рассказала Таслим, ей начали писать даже люди из разных стран, спрашивая, насколько такая работа легальна в период карантина, пишет Daily Mail. Но женщина пояснила, что видео — это всего лишь шутка, и она не намерена так работать и подвергать риску заражения коронавирусом свою семью или клиенток.

Екатерина Гура

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