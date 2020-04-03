17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под полом словацкой церкви обнаружили крупный клад
Археологи обнаружили около 500 монет XVIII века под полом древней церкви в словацкой деревне Обишовце, сообщает Archaeology.
Монеты были спрятаны в глиняную кружку. Большинство из них — так называемые зарплатные таблички, которыми платили зарплату шахтерам. Они были отчеканены в соседних городах, но часть монет попала сюда из Польши.
Древний храм снесли в XIX веке, а на его месте построили современный костел Розария Девы Марии. Фундамент древнего храма с кладом нашли, когда снимали половое покрытие во время ремонта.
Анна Лысенко