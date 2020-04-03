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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под полом словацкой церкви обнаружили крупный клад

Археологи обнаружили около 500 монет XVIII века под полом древней церкви в словацкой деревне Обишовце, сообщает Archaeology.

Источник: KPÚ Košice

Монеты были спрятаны в глиняную кружку. Большинство из них — так называемые зарплатные таблички, которыми платили зарплату шахтерам. Они были отчеканены в соседних городах, но часть монет попала сюда из Польши.

Скорее всего, это пожертвования, собранные местным священником за долгие годы службы, которые он спрятал во время народных волнений, считают ученые.

Древний храм снесли в XIX веке, а на его месте построили современный костел Розария Девы Марии. Фундамент древнего храма с кладом нашли, когда снимали половое покрытие во время ремонта.

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Анна Лысенко

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