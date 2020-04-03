Коронавирус COVID-19: главные события 3 апреля

За сутки в стране подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах. Общее число заболевших достигло 4149 человек, 281 пациент выздоровел, жертв теперь 34.
Основатель люксового бренда скончался в городе Чезена в возрасте 84 лет. Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви в 1951 году.
Москвичи, не проживающие вместе и не находящиеся на совместной самоизоляции, должны ездить в машинах по одному. В противном случае их могут оштрафовать. Чтобы было проще установить родственные связи, жителям города советуют возить с собой паспорта.
Центробанк рекомендует всем финансовым организациям не применять штрафы, если добросовестный заемщик не может внести плату
Почти треть рестораторов и операторов общепита в России закроют свой бизнес, если введенный властями карантин продлится в стране более месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета. Такие данные приводятся в совместном исследовании Delivery Club и Data Insight.
Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине
Остановка транспорта и предприятий
Пандемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, где зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.
В начале марта китайский журнал «Жэньу» опубликовал статью заведующей приемного отделения Центральной больницы в Ухане — городе, с которого началось распространение новой коронавирусной инфекции. Врач рассказала о том, как руководство клиники пыталось задержать распространение информации о новой болезни и к чему это привело. Вскоре статья была удалена из интернета, а сама Ай Фэнь, по слухам, тайно задержана.
Город Саара-де-ла-Сьерра в Андалусии был почти неприступным в средние века благодаря уникальному местоположению и крепостным стенам. Теперь его «оборонительные» преимущества пригодились снова — для защиты от пандемии.
Пользователи соцсетей поделились фотографиями самых невероятных способов защиты от коронавируса.