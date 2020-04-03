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20:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 3 апреля

Пандемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, умер дизайнер обуви Серджио Росси, а москвичам запретили брать пассажиров в авто.

Коронавирус COVID-19
21:04 (мск)Оперштаб подтвердил приостановку авиарейсов по вывозу россиян
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 066 706 +85 485
Скончалось56 767 +6 537
Выздоровело223 697 +19 092
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:01 MSK, 03.04
Источник: Агентство «Москва»

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 тысячи

За сутки в стране подтвердили 601 случай заражения коронавирусной инфекцией в 32 регионах. Общее число заболевших достигло 4149 человек, 281 пациент выздоровел, жертв теперь 34.

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

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Основатель люксового бренда скончался в городе Чезена в возрасте 84 лет. Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви в 1951 году.

Москвичам запретили брать пассажиров в личные машины

Москвичи, не проживающие вместе и не находящиеся на совместной самоизоляции, должны ездить в машинах по одному. В противном случае их могут оштрафовать. Чтобы было проще установить родственные связи, жителям города советуют возить с собой паспорта.

ЦБ назвал меры поддержки в связи с коронавирусом

Центробанк рекомендует всем финансовым организациям не применять штрафы, если добросовестный заемщик не может внести плату из-за коронавируса. Это только одна из мер, которые планирует предпринять ЦБ.

Источник: РИА "Новости"

Рестораны не переживут вирус

Почти треть рестораторов и операторов общепита в России закроют свой бизнес, если введенный властями карантин продлится в стране более месяца, более 40% — в случае продления режима изоляции до лета. Такие данные приводятся в совместном исследовании Delivery Club и Data Insight.

Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений

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Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни. Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе.

Коронавирус снизил сейсмический шум на Земле

Остановка транспорта и предприятий из-за пандемии повлияла не только на качество воздуха. Во всем мире сейсмологи наблюдают уменьшение сейсмического шума — вибраций, которые появляются из-за ежедневной человеческой деятельности.

Источник: РИА "Новости"

Вирусолог озвучил сценарий распространения COVID-19 в России

Пандемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию, где зафиксирован низкий уровень смертности от COVID-19, рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

Врач из Уханя могла остановить пандемию

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В начале марта китайский журнал «Жэньу» опубликовал статью заведующей приемного отделения Центральной больницы в Ухане — городе, с которого началось распространение новой коронавирусной инфекции. Врач рассказала о том, как руководство клиники пыталось задержать распространение информации о новой болезни и к чему это привело. Вскоре статья была удалена из интернета, а сама Ай Фэнь, по слухам, тайно задержана.

Город-крепость в Испании спас себя от коронавируса

Город Саара-де-ла-Сьерра в Андалусии был почти неприступным в средние века благодаря уникальному местоположению и крепостным стенам. Теперь его «оборонительные» преимущества пригодились снова — для защиты от пандемии.

В Сети поделились самыми нелепыми способами защиты от вируса

Пользователи соцсетей поделились фотографиями самых невероятных способов защиты от коронавируса. Кто-то затягивает себя в латекс, другие сооружают маски из листьев или кофейных фильтров.

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