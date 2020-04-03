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18:45 (мск), источник: РИА Новости

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:52 MSK, 03.04
Источник: РИА Новости

«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах. Не будем говорить о европейских странах или о каком-то другом сценарии, потому что мы видим, что эпидемия развивается в разных странах по-разному. Но она менее остро росла (в России)», — сказала Вуйнович журналистам.

Она отметила, что после 22 марта линия стала набирать скорость, но медленно, тогда в РФ были приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса.

Не можем сказать, что эпидемия очень набирает скорость, но она растет постоянно, не пришла к своему пику, сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная.
Мелита Вуйнович
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ

По словам представителя ВОЗ, понять, что пик пройден, можно будет, когда «мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться».

На сегодняшний день в России зарегистрированы 4149 случаев коронавируса в 78 регионах, за весь период зафиксировано 34 смерти, выздоровел 281 человек.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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