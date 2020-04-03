В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

«Если смотреть эпидемиологическую линию, то видно, что практически три недели она идет очень медленно, даже более медленно, чем в других странах. Не будем говорить о европейских странах или о
Она отметила, что после 22 марта линия стала набирать скорость, но медленно, тогда в РФ были приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса.
Не можем сказать, что эпидемия очень набирает скорость, но она растет постоянно, не пришла к своему пику, сейчас есть колоссальная возможность вернуться на предыдущую линию, которая была гораздо более медленная.
По словам представителя ВОЗ, понять, что пик пройден, можно будет, когда «мы увидим, что число случаев будет постоянным некоторое время, а потом начнет снижаться».
На сегодняшний день в России зарегистрированы 4149 случаев коронавируса в 78 регионах, за весь период зафиксировано 34 смерти, выздоровел 281 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.