Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Неизвестная Россия»: Швейцария посреди Камчатки Путеводители называют местечко Эссо на Камчатке дальневосточной Швейцарией
Фоторепортажи
26Как выглядит Ухань после карантина
28Полдень в пустых городах
12:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Россия оказалась не готова к самоизоляции

Каждый десятый житель страны не имеет доступа к продовольственным магазинам и аптекам в своем районе.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 120 752 +101 804
Скончалось58 982 +5 771
Выздоровело227 019 +14 662
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 04.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Внеплановые каникулы из-за коронавируса продлили до конца апреля — россиян просят оставаться дома и покидать жилище лишь в случае крайней необходимости. Однако большинство городов не адаптированы под условия самоизоляции, это следует из результатов опроса Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив. Более половины россиян (56%) жалуются на отсутствие поликлиник и больниц по соседству, а каждому десятому жителю страны необходимо покидать свой район, чтобы попасть в продуктовый магазин или аптеку.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Накануне президент РФ Владимир Путин анонсировал продление каникул в России до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Более половины российских регионов ввели режим самоизоляции — граждан просят покидать дома лишь в случае крайней необходимости.

Впрочем, российские города и сельские поселения не рассчитаны на модель удаленной работы и гиперлокализации потребления. Вывод следует из опроса Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором приняло участие более 1,5 тыс. человек в 190 населенных пунктах. В частности, лишь 20% жителей российских городов могут получать все необходимые повседневные медицинские услуги вблизи своего дома. При этом у более половины (56%) россиян отсутствуют поликлиники и больницы рядом с домом.

Кроме того, россияне испытывают трудности и с доступом к базовым товарам и услугам в своем районе.

О близости аптеки и продуктового магазина к дому говорят 57% опрошенных. Самые высокие (63%) показатели удовлетворенности в миллионниках и городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек. При этом жители городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек ощущают большую ущемленность — 12% из них полностью или частично не имеют в шаговой доступности продуктовых магазинов и аптек.

В среднем 10% респондентов ответили, что им необходимо покидать свой район, чтобы получить необходимые товары и услуги.

Так, согласно опросу, 73% жителей Николаевска-на-Амуре имеют аптеку в шаговой доступности, а в Бикине (Хабаровский край) и Севастополе ситуация хуже: 58% и 57% соответственно. Трудности с поликлиникой в пешей доступности испытывают жители Саратова, где только 27% жителей имеют такой доступ, и Петропавловска-Камчатского — 9%. А с продуктовыми магазинами больше всего проблем у жителей Курска — лишь 67% заявили об их наличии в своем районе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Чем режим самоизоляции отличается от карантина?

О том, что повседневная жизнь кардинально изменилась после введения карантинных мер, говорит каждый третий опрошенный. Изменения из-за негативной эпидемиологической ситуации в мире ощущают на себе как жители мегаполисов (51%), так и жители сельских поселений (67%). Лишь 7% россиян утверждают, что их жизнь никак не изменилась.

На удаленный режим работы перешли далеко не все. В основном это характерно для жителей городов-миллионников — 69% респондентов указали, что работают из дома. В малых городах на удаленку перешли лишь 32% жителей, а в городах с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек — 41%. Россияне дома активно интересуются онлайн-трансляциями концертов, театральных спектаклей и вебинаров (33%). На втором месте по популярности — онлайн-курсы и площадки для дистанционного образования (29%), а также платформы и приложения для коммуникации с коллегами и друзьями (29%).

Хороший уровень доступности сервисов доставки товаров и продуктов отмечают лишь жители городов-миллионников.

В малых и средних городах ситуация с доставкой намного хуже — каждый четвертый житель указывает на невозможность дистанционного заказа продуктов, а 20% не удовлетворены степенью доступности таких сервисов.

По итогам этого опроса мы сформируем решения по изменению правил землепользования и застройки. Во всем мире создаются районы «15−20 минут», где человек гуляет и получает доступ ко всем благам недалеко от дома.
Татьяна Журавлева
руководитель Центра городских компетенций АСИ
Новость
Рестораны не переживут вирус

Виталий Стадников из Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского говорит, что опрос АСИ «похож на правду», однако сомневается, что «в других странах более благоприятные условия». «Идея о том, чтобы в районе было все сразу, заложенная в градостроительном нормировании, для многих городов невозможна, — говорит он.— Причем разница не только между разными городами, отличия могут быть и в одном городе. Например, центральные зоны крупных городов хорошо развиты, но вот в периферийных есть дисбаланс культурных и продовольственных объектов».

С ним соглашается глава Института экономики города Надежда Косарева. Она отмечает, что результаты опроса отражают проблему, известную экспертам и до карантина: «На случай таких ситуаций важно обеспечить быструю развертываемость мобильной инфраструктуры: и поликлиники мобильные, и “автолавки” с продуктами, и такие же мобильные аптеки для тех, кто испытывает трудности с доступностью».

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

Анна Васильева

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 04.04
 Путин принял Россию без Чечни, а оставил с Крымом
Фермеров не пускают в поля. России грозит крах сельского хозяйства
Коронавирус COVID-19
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
Собянин рассказал о здоровье заразившегося COVID-19 главврача Проценко
Мишустин утвердил правила поведения граждан при ЧС
В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом
Против осужденного Улюкаева завели исполнительное производство
Врач рассказал, когда нужно носить маску
Саудовская Аравия назвала неверными слова Путина о сделке ОПЕК+
Познер заявил о комплексе неполноценности России перед Западом
В Госдуме разъяснили, подорожают ли услуги ЖКХ из-за дезинфекции
Кадровики назвали ставшие востребованными профессии
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Новости партнеров
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Врач главной коронавирусной больницы рассказал, что ждет Лещенко
Gnezdo.ru
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Это случилось ночью: вся страна в трауре
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Новости партнеров
Врачи Лещенко вынесли вердикт
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
Пришли результаты теста Николаева: врачи не зря опасались за здоровье певца
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь