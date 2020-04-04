12:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Россия оказалась не готова к самоизоляции
Каждый десятый житель страны не имеет доступа к продовольственным магазинам и аптекам в своем районе.
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Впрочем, российские города и сельские поселения не рассчитаны на модель удаленной работы и гиперлокализации потребления. Вывод следует из опроса Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив (АСИ), в котором приняло участие более 1,5 тыс. человек в 190 населенных пунктах. В частности, лишь 20% жителей российских городов могут получать все необходимые повседневные медицинские услуги вблизи своего дома. При этом у более половины (56%) россиян отсутствуют поликлиники и больницы рядом с домом.
Кроме того, россияне испытывают трудности и с доступом к базовым товарам и услугам в своем районе.
О близости аптеки и продуктового магазина к дому говорят 57% опрошенных. Самые высокие (63%) показатели удовлетворенности в миллионниках и городах с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек. При этом жители городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек ощущают большую ущемленность — 12% из них полностью или частично не имеют в шаговой доступности продуктовых магазинов и аптек.
Так, согласно опросу, 73% жителей
О том, что повседневная жизнь кардинально изменилась после введения карантинных мер, говорит каждый третий опрошенный. Изменения
На удаленный режим работы перешли далеко не все. В основном это характерно для жителей
В малых и средних городах ситуация с доставкой намного хуже — каждый четвертый житель указывает на невозможность дистанционного заказа продуктов, а 20% не удовлетворены степенью доступности таких сервисов.
По итогам этого опроса мы сформируем решения по изменению правил землепользования и застройки. Во всем мире создаются районы «15−20 минут», где человек гуляет и получает доступ ко всем благам недалеко от дома.
Виталий Стадников из Высшей школы урбанистики имени А. А. Высоковского говорит, что опрос АСИ «похож на правду», однако сомневается, что «в других странах более благоприятные условия». «Идея о том, чтобы в районе было все сразу, заложенная в градостроительном нормировании, для многих городов невозможна, — говорит он.— Причем разница не только между разными городами, отличия могут быть и в одном городе. Например, центральные зоны крупных городов хорошо развиты, но вот в периферийных есть дисбаланс культурных и продовольственных объектов».
С ним соглашается глава Института экономики города Надежда Косарева. Она отмечает, что результаты опроса отражают проблему, известную экспертам и до карантина: «На случай таких ситуаций важно обеспечить быструю развертываемость мобильной инфраструктуры: и поликлиники мобильные, и “автолавки” с продуктами, и такие же мобильные аптеки для тех, кто испытывает трудности с доступностью».
Анна Васильева