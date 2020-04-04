Родина-мать не везет. Десятки тысяч россиян остались за границей

Официальное сообщение Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, появившееся вечером 3 апреля, оставляет много вопросов без ответа. Когда авиасообщение будет возобновлено, как оказавшиеся за рубежом россияне получат от МИД РФ обещанные средства материальной помощи, которые в пятницу вечером не были перечислены даже МИДу, что делать тем, кто не сможет заполнить специальную электронную форму на сайте госуслуг, пока непонятно. По крайней мере, оперативный штаб обещал в понедельник 6 апреля представить дальнейший график вывоза россиян на родину.
Остановка вывоза россиян
«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину. Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Первые признаки того, что российские власти хотят серьезно ограничить возвращение граждан на родину, появились 31 марта. Тогда ввели квотирование прилетов (500 человек в Москву и 200 в регионы), хотя реально согласовывали
«Количество граждан, которое будет прибывать в Российскую Федерацию ежедневно, будет ограничено для того, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции, — пояснила она.— Безусловно, могут быть исключения, поскольку мы не можем регулировать, в какой момент нам иностранные государства, которые ввели у себя на территориях чрезвычайные ситуации, дадут возможность забрать наших граждан».
Уже 2 апреля источники «Ъ», близкие к правительству, утверждали, что на совещании у премьера Михаила Мишустина принято решение о полной остановке вывозных рейсов. Инициатором собеседники «Ъ» называли ту же Голикову. Однако 2 апреля самолеты продолжали прилетать, в официальном сообщении Росавиации говорилось от семи планируемых рейсах, в том числе трех в Москву. График прилетов был расписан до 7 апреля. Однако 3 апреля рейсы из этого графика начали отменяться один за другим. Рейс, вылетавший в
Так, на 4 апреля был запланирован оборотный рейс S7 из Новосибирска в Бангкок. Кроме того, должны были состояться рейсы «Аэрофлота» из
Такую же цифру «Ъ» назвали в МИД РФ. Это россияне, которые зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину.
Фактическая отмена рейсов опередила официальное объявление о ней почти на сутки. Федеральные чиновники, несмотря на запросы журналистов и посольств других государств, граждане которых
Но в министерстве признали, что в результате оказались перечеркнутыми все усилия по организации процесса возвращения граждан РФ. «В мусорную корзину летит все: работа МИДа и посольств по формированию списков, согласованию рейсов, получению разрешений на перелеты», — сказал в беседе с «Ъ» дипломат, участвовавший в процессе.
Это и туристы, уезжавшие в кратковременный отпуск, и те, кто до пандемии проживал здесь, пользуясь довольно либеральным визовым режимом (для обнуления срока пребывания достаточно было ненадолго выехать в одну из соседних стран), но в связи с изменившимися условиями решил вернуться в Россию.
Для помощи тем, кто теперь не скоро вернется на родину, правительство выделило 500 млн руб. «Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — подтвердил в пятницу оперативный штаб в своем
Евгения Старовойт застряла в Мельбруне и создала в соцсетях группу для тех, кто хочет покинуть Австралию. «Мы сначала думали, что одни тут, но в консульстве рассказали, что из Австралии хотят уехать около 500 россиян и еще 150 из Новой Зеландии. Нам пока удалось найти контакты только 50», — рассказала она «Ъ». По ее словам, часть туристов смогла улететь Qatar Airlines через Доху, именно такой вариант советовали российские дипломаты. «Мы купить билет не смогли. Цена скакала от 70 тыс. до 300 тыс. руб. У нас даже 70 тыс. свободных не было, а нас двое», — говорит Старовойт, прилетевшая в Австралию с мужем в начале марта. Обратные билеты были на 6 апреля через
«Все думают, что туристы, приезжающие в Австралию, богачи, но это не так. Большинство в нашей группе оказались в бедственном положении.
Российский оперативный антивирусный штаб 3 апреля заявил в своем
Социальная помощь, и даже физическая защита, многим российским гражданам за границей сейчас может понадобиться — уже известны случаи нападения местных жителей на туристов. Из некоторых стран россиян могут просто выгнать. Так, премьер Австралии Скотт Моррисон 2 апреля заявил, что все иностранцы, находящиеся в стране по тем или иным визам, должны вернуться домой. «Получается, Австралия нас выгоняет, а Россия нас не принимает», — подчеркнула Евгения Старовойт.
В феврале Пакистан отказался вывозить 800 студентов из Уханя, утверждая, что о них позаботятся в Китае. С другими регионами КНР авиасообщение сохранялось. Тунис вывозил граждан из стран, где их было более 50 человек. Авиавласти Ирака с начала апреля решили приостановить эвакуационные рейсы Iraqi Airways. Это вызвало резкую критику МИДа страны. Глава МИДа Мухаммад Али
Источник «Ъ» в правительстве утверждает, что «приостановка будет действовать до создания определенных специальных условий». «Это не навсегда», — заверил он. Собеседник «Ъ» не пояснил, о каких условиях идет речь.
Владимир Соловьев, Марианна Беленькая, Герман Костринский