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16:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Родина-мать не везет. Десятки тысяч россиян остались за границей

Полная отмена рейсов российских авиакомпаний для возвращения граждан на родину заблокировала за границей, по неофициальным оценкам, минимум 30 тыс. человек. Иностранцы, которые хотели, наоборот, покинуть Россию, также оказались в подвешенном состоянии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Официальное сообщение Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, появившееся вечером 3 апреля, оставляет много вопросов без ответа. Когда авиасообщение будет возобновлено, как оказавшиеся за рубежом россияне получат от МИД РФ обещанные средства материальной помощи, которые в пятницу вечером не были перечислены даже МИДу, что делать тем, кто не сможет заполнить специальную электронную форму на сайте госуслуг, пока непонятно. По крайней мере, оперативный штаб обещал в понедельник 6 апреля представить дальнейший график вывоза россиян на родину.

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Остановка вывоза россиян из-за рубежа, о которой рассказали источники «Ъ» в профильных ведомствах и авиакомпаниях, подтвердилась 3 апреля сначала сообщениями граждан и посольств РФ об отмене запланированных рейсов. Вечером Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России официально подтвердил отмену рейсов.

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину. Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник», — говорится в сообщении оперативного штаба.

«Отслеживать и не допускать»

Первые признаки того, что российские власти хотят серьезно ограничить возвращение граждан на родину, появились 31 марта. Тогда ввели квотирование прилетов (500 человек в Москву и 200 в регионы), хотя реально согласовывали шесть-семь рейсов в день и привозили больше пассажиров.

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Вице-премьер Татьяна Голикова (источники «Ъ» утверждают, что именно она вместе с главой Роспотребнадзора Анной Поповой настаивали на жестких ограничениях) 1 апреля на совещании президента Владимира Путина с правительством объясняла квоты необходимостью «сгладить нагрузку на систему здравоохранения, на наших уважаемых врачей».

«Количество граждан, которое будет прибывать в Российскую Федерацию ежедневно, будет ограничено для того, чтобы четко отслеживать и не допускать неконтролируемого распространения инфекции, — пояснила она.— Безусловно, могут быть исключения, поскольку мы не можем регулировать, в какой момент нам иностранные государства, которые ввели у себя на территориях чрезвычайные ситуации, дадут возможность забрать наших граждан».

Уже 2 апреля источники «Ъ», близкие к правительству, утверждали, что на совещании у премьера Михаила Мишустина принято решение о полной остановке вывозных рейсов. Инициатором собеседники «Ъ» называли ту же Голикову. Однако 2 апреля самолеты продолжали прилетать, в официальном сообщении Росавиации говорилось от семи планируемых рейсах, в том числе трех в Москву. График прилетов был расписан до 7 апреля. Однако 3 апреля рейсы из этого графика начали отменяться один за другим. Рейс, вылетавший в Нью-Йорк, был остановлен прямо на аэродроме. Посольства РФ сообщали об отмене вылетов из Нью-Йорка, Стамбула и Мале.

Буквально накануне полной приостановки «вывозных» рейсов для них Росавиацией было составлено плотное расписание.

Так, на 4 апреля был запланирован оборотный рейс S7 из Новосибирска в Бангкок. Кроме того, должны были состояться рейсы «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву и из Мале (Мальдивские острова) в Москву. «Уральские авиалинии» должны были привести россиян из Тривандрума (Индия) в Екатеринбург. На 5 апреля были запланированы рейсы авиакомпании «Россия» из Денпасара (Индонезия) в Москву, «Уральских авиалиний» из Ченная (Индия) в Екатеринбург и рейсы S7 из Токио во Владивосток, из Бангкока в Новосибирск, из Бишкека в Санкт-Петербург и Новосибирск. Кроме того, 5 апреля должен был состояться рейс литовской авиакомпании JSC KlasJet из Алжира в Москву. Теперь все эти рейсы отменены.

Собеседник «Ъ» в рабочей группе по организации вывоза застрявших по всему миру россиян, созданной под эгидой Росавиации, рассказал, что за границей остается более 30 тыс. граждан, обратившихся с просьбой оказать им содействие в возвращении на родину.

Такую же цифру «Ъ» назвали в МИД РФ. Это россияне, которые зарегистрировались через дипломатические представительства как желающие вернуться на родину.

«В мусорную корзину летит все»

Фактическая отмена рейсов опередила официальное объявление о ней почти на сутки. Федеральные чиновники, несмотря на запросы журналистов и посольств других государств, граждане которых из-за отмены рейсов не смогли покинуть Россию, 3 апреля до 19:30 по Москве сохраняли молчание. Они либо не подходили к телефонам, либо отказывались обсуждать ситуацию, либо в разговорах с «Ъ» признавались, что сами не понимают, что происходит. «Посольству США известно об отмене сегодняшнего рейса “Аэрофлота” в Нью-Йорк. Он был полон граждан Америки, которые очень хотели вернуться домой. Мы ждем объяснений от России. Продолжаем работу, чтобы найти возможности помочь американским гражданам вернуться на родину», — написала в Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Ребекка Росс. По информации «Ъ», Вашингтон теперь намерен выслать за своими гражданами специальный самолет, чтобы вывезти их из Москвы.

В МИД, куда «Ъ» обратился с просьбой прокомментировать последствия решения об остановке вывоза россиян, посоветовали обратиться к тем, кто его принимал.

Но в министерстве признали, что в результате оказались перечеркнутыми все усилия по организации процесса возвращения граждан РФ. «В мусорную корзину летит все: работа МИДа и посольств по формированию списков, согласованию рейсов, получению разрешений на перелеты», — сказал в беседе с «Ъ» дипломат, участвовавший в процессе.

Больше всего людей в Таиланде, по оценке МИДа, оттуда хотят выбраться около 19 тыс. человек.

Это и туристы, уезжавшие в кратковременный отпуск, и те, кто до пандемии проживал здесь, пользуясь довольно либеральным визовым режимом (для обнуления срока пребывания достаточно было ненадолго выехать в одну из соседних стран), но в связи с изменившимися условиями решил вернуться в Россию.

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«Мы не уверены, что помощь дойдет»

Для помощи тем, кто теперь не скоро вернется на родину, правительство выделило 500 млн руб. «Правительство Российской Федерации выделило Министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств», — подтвердил в пятницу оперативный штаб в своем пресс-релизе. Однако до сих пор никто из официальных лиц не разъяснил, каким будет механизм распределения этих средств, кто и как этим займется, как определят тех, кто действительно нуждается. Собеседник «Ъ» в МИДе вечером 3 апреля заверил, что средства туда не поступали.

Между тем у многих российских граждан, вынужденно оставшихся за рубежом, денег уже просто нет.

Евгения Старовойт застряла в Мельбруне и создала в соцсетях группу для тех, кто хочет покинуть Австралию. «Мы сначала думали, что одни тут, но в консульстве рассказали, что из Австралии хотят уехать около 500 россиян и еще 150 из Новой Зеландии. Нам пока удалось найти контакты только 50», — рассказала она «Ъ». По ее словам, часть туристов смогла улететь Qatar Airlines через Доху, именно такой вариант советовали российские дипломаты. «Мы купить билет не смогли. Цена скакала от 70 тыс. до 300 тыс. руб. У нас даже 70 тыс. свободных не было, а нас двое», — говорит Старовойт, прилетевшая в Австралию с мужем в начале марта. Обратные билеты были на 6 апреля через Абу-Даби авиакомпанией Etihad Airways. Однако 24 марта компания прислала уведомление об отмене.

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«Все думают, что туристы, приезжающие в Австралию, богачи, но это не так. Большинство в нашей группе оказались в бедственном положении. Кто-то рискует потерять работу из-за того, что не смог вовремя вернуться в Россию. У нас в понедельник заканчивается заранее проплаченная аренда жилья, и нет денег на другое. Мы слышали, что есть распоряжение правительства России о помощи таким, как мы, но в консульстве еще не получили никаких указаний, и мы не уверены, что помощь дойдет. Проблему с жильем надо решать прямо сейчас. В консульстве советуют одолжить денег у близких», — поделилась она.

Российский оперативный антивирусный штаб 3 апреля заявил в своем пресс-релизе, что российским гражданам в возвращении на родину поможет портал госуслуг: «Гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00.00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию Российской Федерации в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки. Гражданам, представшим соответствующие сведения о себе, также будет оказана социальная помощь на время их пребывания за границей».

Социальная помощь, и даже физическая защита, многим российским гражданам за границей сейчас может понадобиться — уже известны случаи нападения местных жителей на туристов. Из некоторых стран россиян могут просто выгнать. Так, премьер Австралии Скотт Моррисон 2 апреля заявил, что все иностранцы, находящиеся в стране по тем или иным визам, должны вернуться домой. «Получается, Австралия нас выгоняет, а Россия нас не принимает», — подчеркнула Евгения Старовойт.

Действия России — почти уникальный пример отказа страны от эвакуации своих граждан.

В феврале Пакистан отказался вывозить 800 студентов из Уханя, утверждая, что о них позаботятся в Китае. С другими регионами КНР авиасообщение сохранялось. Тунис вывозил граждан из стран, где их было более 50 человек. Авиавласти Ирака с начала апреля решили приостановить эвакуационные рейсы Iraqi Airways. Это вызвало резкую критику МИДа страны. Глава МИДа Мухаммад Али аль-Хаким назвал такое решение незаконным.

Источник «Ъ» в правительстве утверждает, что «приостановка будет действовать до создания определенных специальных условий». «Это не навсегда», — заверил он. Собеседник «Ъ» не пояснил, о каких условиях идет речь.

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