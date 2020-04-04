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16:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: в Китае траур, Трамп отказался от маски

В Китае суббота объявлена днем траура по жертвам коронавируса. Более 3 300 человек умерли в стране от Covid-19 за последние месяцы.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 139 207 +100 041
Скончалось60 874 +5 782
Выздоровело233 807 +14 788
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:12 MSK, 04.04
Источник: EPA

В 10 утра по местному времени жители Китая почтили память скончавшихся тремя минутами молчания.

После этого по всей стране зазвучали гудки автомашин, поездов и кораблей, зазвучали сирены воздушной тревоги, были приспущены государственные флаги.

Первые случаи заражения коронавирусом в мире были отмечены в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй. С тех пор в 181 странах мира от него погибло почти 60 тыс. человек.

В 10:00 в субботу в Ухане, первоначальном эпицентре пандемии, на всех уличных светофорах зажегся красный свет, весь транспорт остановился на три минуты.

Минута молчания в Ухане. Здесь все и началось в конце 2019 года | Источник: GETTY IMAGES

Власти заявили, что три минуты молчания — это возможность почтить память «жертвенников» — 14 китайских медиков, скончавшихся на своем посту.

Среди них — доктор Ли Вэньлян, который на ранней стадии эпидемии пытался предупредить об опасности, но был обвинен властями в распространении ложных слухов.

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«Это добровольно»

Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге в пятницу подчеркнул, что американский центр по борьбе, контролю и профилактике заболеваний рекомендует гражданам закрывать лицо тканью.

Трамп посвятил теме масок значительную часть брифинга на тему коронавируса. Он отметил, что речь идет не о профессиональных медицинских масках, которые должны использовать только медики, а о простой ткани — или даже самодельных масках, которые можно стирать.

Источник: GETTY

«Недавние исследования показали, что передача вируса от людей без сиптомов играет более серьезную роль, чем мы думали», — сказал он.

Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.

«Это добровольно. Кто-то будет это делать, кто-то нет. Я не думаю, что сам буду носить», — сказал президент США.

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В Нью-Йорке, который тяжелее других штатов поражен эпидемией, за последние сутки скончались 563 человека. Трамп подчеркнул, что этот штат несет на себе основной груз пандемии в США.

Университет Хопкинса в ночь на субботу сообщил, что число погибших от коронавируса в США уже превысило 7 тысяч человек. Заразились 273 тысячи человек, выздоровели чуть менее 10 тысяч.

Отмена карантинных ограничений, принятых в связи с пандемией коронавируса, привела бы к более серьезным экономическим потерям в долгосрочной перспективе, заявил в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во Франции за сутки от вируса скончались более 600 человек, а королева Британии готовится выступить с обращением к народу.

ВОЗ и МВФ бьют тревогу

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на ежедневном брифинге в штаб-квартире организации в Женеве предупредил, что поспешная отмена карантинных мер может привести к «длительному и сильному» замедлению роста мировой экономики.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии. В конечном итоге самый быстрый способ к отмене ограничений и облегчению их воздействия на экономику — это побороть вирус», — сказал Гебреисус.

Он призвал правительства расширять программы социального обеспечения и обеспечить «полное финансирование» программ по борьбе с Covid-19.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в пятницу говорила о масштабном экономическом кризисе.

Кристалина Георгиева говорит, что такая ситуация с мировой экономикой происходит чуть ли не впервые в истории | Источник: GETTY

В истории МВФ мы никогда не видели, чтобы мировая экономика просто остановилась", — заявила она, добавив, что ситуация «гораздо хуже», чем во время финансового кризиса 2008 года.

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По словам главы МВФ, к фонду за финансовой помощью обратились уже 90 стран.

Ситуация в Европе

Во Франции за последние сутки в связи с пандемией Covid-19 скончалось 588 человек. Это на 117 человек больше, чем количество скончавшихся за прошлые сутки. Всего в стране 6507 смертей, связанных с коронавирусом.

В Британии министр здравоохранения Мэтт Хэнкок на ежедневной пресс-конференции призвал британцев оставаться дома в выходные. Соблюдать принцип социального дистанцирования — «не просьба, а указание», отметил он.

Ранее в пятницу премьер-министр Британии Борис Джонсон, заразившийся вирусом и сейчас пребывающий в изоляции, разместил в «Твиттере» видео, в котором сказал, что у него все еще наблюдаются некоторые симптомы. Джонсон тоже призвал британцев остаться дома в выходные.

В воскресенье к нации обратится королева Елизавета II, сообщил Букингемский дворец. Это будет четвертое внеплановое обращение монарха за все время правления. Обычно королева записывает лишь рождественские послания.

Источник: GETTY

В Испании в пятницу вновь был зафиксирован высокий показатель умерших за сутки — там скончались 932 человека. Всего в стране умерли 10935 человек.

В Германии число погибших превысило тысячу. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по количеству случаев заражения страна обогнала Китай.

В Турции в рамках карантинных мер запретили въезд автомобилей в Стамбул и другие крупные города.

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