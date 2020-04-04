Певица Pink рассказала о положительном тесте на COVID-19

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным», — рассказала Pink в своем Twitter.
По ее словам, после этого ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача.
«Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — пишет певица.
Pink также сообщила, что из выделенного ею миллиона по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе, чтобы «поддержать работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой».
Певица поблагодарила весь медперсонал и призвала всех граждан оставаться дома в период распространения вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.