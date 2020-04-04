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08:00 (мск), источник: РИА Новости

Певица Pink рассказала о положительном тесте на COVID-19

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Американская певица Pink рассказала, что у нее выявили коронавирусную инфекцию нового типа, и о пожертвовании размером в миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:23 MSK, 04.04

«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным», — рассказала Pink в своем Twitter.

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По ее словам, после этого ее семья на протяжении двух недель оставалась дома и следовала указаниям врача.

«Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным», — пишет певица.

Pink также сообщила, что из выделенного ею миллиона по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе, чтобы «поддержать работников здравоохранения, которые каждый день сражаются на передовой».

Певица поблагодарила весь медперсонал и призвала всех граждан оставаться дома в период распространения вируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:23 MSK, 04.04
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