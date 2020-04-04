09:43 (мск), источник: РИА Новости
В Сербию прилетели все 11 самолетов ВКС России
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Все одиннадцать российских военных самолетов прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает
Ил-76 доставили на аэродром «Батайница» в 20 километрах
Помощь оказывается по поручению Владимира Путина.
Как рассказали в Минобороны, 4 апреля в Белграде пройдет совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии по определению приоритетных объектов для работы российских специалистов.
По последним данным сербского Минздрава, от коронавируса в стране умер 31 человек, общее число больных достигло 1171.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая в конце прошлого года, затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли.
Cогласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч умерли, примерно 227 тысяч пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (почти 15 тысяч погибших), за ней следуют Италия, Испания, США и Франция.