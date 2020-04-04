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09:43 (мск), источник: РИА Новости

В Сербию прилетели все 11 самолетов ВКС России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Все одиннадцать российских военных самолетов прилетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 149 +601
Скончалось34 +4
Выздоровело281 +46
Инфицировано1 118 921 +102 387
Скончалось58 937 +5 773
Выздоровело226 769 +14 913
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:12 MSK, 04.04
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29
фотографий

Ил-76 доставили на аэродром «Батайница» в 20 километрах северо-западнее Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции, а также военных специалистов, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск РХБЗ.

Помощь оказывается по поручению Владимира Путина.

Как рассказали в Минобороны, 4 апреля в Белграде пройдет совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии по определению приоритетных объектов для работы российских специалистов.

По последним данным сербского Минздрава, от коронавируса в стране умер 31 человек, общее число больных достигло 1171.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая в конце прошлого года, затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились свыше 970 тысяч человек, более 50 тысяч умерли.

Cогласно статистике Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 заболели более 1,1 миллиона человек, 59 тысяч умерли, примерно 227 тысяч пациентов вылечились. Первая по числу летальных исходов — Италия (почти 15 тысяч погибших), за ней следуют Италия, Испания, США и Франция.

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09:45 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:12 MSK, 04.04
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