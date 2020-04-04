Врач рассказал, когда нужно носить маску

Такая вероятность есть в магазинах, метро и медицинских учреждениях. Он отметил, что маска не может дать стопроцентную защиту от вируса — он меньше, чем поры в маске.
На улице носить маску не имеет смысла, пояснил Яковлев: в нее забьется пыль, а вирусы «не летают в воздухе».
Он отметил, что маска эффективна до двух-трех часов. Врач также напомнил, что ее нужно правильно снимать, а затем положить в пакет, завязать его и выбросить.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Согласно последним данным, в мире выявили более миллиона случаев заражения коронавирусом, погибли более 50 тысяч человек.
В России зафиксировали 4149 больных коронавирусом, 34 человека скончались, 281 выздоровел.