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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Врач рассказал, когда нужно носить маску

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев в беседе с «АиФ» рассказал, что маску нужно надевать при контакте с людьми, которые могут быть заражены коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:12 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

Такая вероятность есть в магазинах, метро и медицинских учреждениях. Он отметил, что маска не может дать стопроцентную защиту от вируса — он меньше, чем поры в маске.

На улице носить маску не имеет смысла, пояснил Яковлев: в нее забьется пыль, а вирусы «не летают в воздухе».
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Если сидишь дома

Он отметил, что маска эффективна до двух-трех часов. Врач также напомнил, что ее нужно правильно снимать, а затем положить в пакет, завязать его и выбросить.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Согласно последним данным, в мире выявили более миллиона случаев заражения коронавирусом, погибли более 50 тысяч человек.

В России зафиксировали 4149 больных коронавирусом, 34 человека скончались, 281 выздоровел.

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Источник:©Аргументы и факты
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