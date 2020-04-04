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12:37 (мск), источник: ТАСС

В России испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля

ТАСС, 4 апреля. Прототипы вакцины от коронавируса проходят исследования на мышах, хорьках и низших приматах, они завершатся к концу апреля, и к июню начнутся испытания на людях, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

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Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 120 752 +101 804
Скончалось58 982 +5 771
Выздоровело227 019 +14 662
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 04.04
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«В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки и начинаются исследования на низших приматах <…> Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года и после этого перейти на стадию доклинических исследований. И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях», — сказал он.

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Максютов пояснил, что на основе данных шести технологических платформ разрабатываются 26 разных вариантов вакцины, которые будут исследованы в ходе лабораторных испытаний. Лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава РФ — на клинические на людях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что это «достаточно непростой и не короткий этап». «Есть еще схема испытаний на добровольцах, тоже имеет место быть, но пока вот мы работаем классическим методом», — добавила она.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Источник:©Аргументы и факты
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