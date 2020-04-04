В России испытания вакцины от коронавируса на животных закончатся к концу апреля

«В настоящий момент уже проиммунизированы мыши и хорьки и начинаются исследования на низших приматах <…> Исследования на животных в лабораторном формате мы рассчитываем завершить в конце апреля текущего года и после этого перейти на стадию доклинических исследований. И последующий этап клинических исследований — уже непосредственно на людях, в июне начнутся испытания на людях», — сказал он.
Максютов пояснил, что на основе данных шести технологических платформ разрабатываются 26 разных вариантов вакцины, которые будут исследованы в ходе лабораторных испытаний. Лучшие варианты отдадут на доклинические исследования, а после этого, с разрешения Минздрава РФ — на клинические на людях.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что это «достаточно непростой и не короткий этап». «Есть еще схема испытаний на добровольцах, тоже имеет место быть, но пока вот мы работаем классическим методом», — добавила она.
В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.