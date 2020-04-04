13:36 (мск), источник: РИА Новости
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Единый государственный экзамен могут перенести еще раз, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире
Он напомнил, что
«В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет. Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация», — сказал Кравцов.
По его словам, в некоторых школах учебный процесс могут продлить вплоть до начала ЕГЭ.
В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Сроки дополнительного этапа также перенесли — на резервные дни основного.
Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.
ОГЭ, который сдают выпускники девятых классов, также должен был пройти в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября. Теперь же основной этап должен начаться 9 июня.