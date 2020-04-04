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13:36 (мск), источник: РИА Новости

Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Единый государственный экзамен могут перенести еще раз, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в эфире онлайн-марафона «Домашний час».

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:43 MSK, 04.04
Источник: РИА Новости

Он напомнил, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции начало ЕГЭ сдвинули на 8 июня.

«В зависимости от развития ситуации эта дата может быть изменена по объективным причинам, но пока такого решения нет. Это будет зависеть от того, насколько долго продлится дистанционное обучение, общая ситуация», — сказал Кравцов.

По его словам, в некоторых школах учебный процесс могут продлить вплоть до начала ЕГЭ.

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В этом году ЕГЭ должен был пройти в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 4 по 22 сентября. Сроки дополнительного этапа также перенесли — на резервные дни основного.

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников этого года.

ОГЭ, который сдают выпускники девятых классов, также должен был пройти в три этапа: досрочный — с 21 апреля по 16 мая, основной — с 22 мая по 30 июня и дополнительный — с 4 по 18 сентября. Теперь же основной этап должен начаться 9 июня.

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