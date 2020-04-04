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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Музыканты оркестра исполнили «Болеро» в изоляции (видео)

Отличный способ поднять настроение ценителям музыки на карантине.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 131 713 +101 085
Скончалось59 884 +5 747
Выздоровело233 591 +14 820
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:52 MSK, 04.04

Музыканты Национального оркестра Франции исполнили «Болеро» Мориса Равеля, находясь друг от друга в десятках километров.

Все исполнители не покидают своих квартир из-за карантина. Они устроили концерт благодаря современным технологиям и задействовали 51 инструмент.

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Во время пандемии коронавируса домашние концерты и музыкальные флешмобы стали почти обычным делом. Например, голливудские актеры спели хит The Beatles, а Бузова объединила российских звезд в «домашнем» клипе.

Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:52 MSK, 04.04
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