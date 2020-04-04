14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Музыканты оркестра исполнили «Болеро» в изоляции (видео)
Отличный способ поднять настроение ценителям музыки на карантине.
Музыканты Национального оркестра Франции исполнили «Болеро» Мориса Равеля, находясь друг от друга в десятках километров.
Все исполнители не покидают своих квартир
Во время пандемии коронавируса домашние концерты и музыкальные флешмобы стали почти обычным делом. Например, голливудские актеры спели хит The Beatles, а Бузова объединила российских звезд в «домашнем» клипе.
Анна Лысенко