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17:40 (мск), источник: ТАСС

В России зарегистрировали 235 случаев заражения детей коронавирусом

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали в России 235 случаев заражения детей коронавирусом, тяжелобольных среди них нет. Об этом в субботу журналистам сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 140 327 +99 201
Скончалось60 887 +5 755
Выздоровело233 930 +12 668
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:22 MSK, 04.04
Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей. И у 17 из них сегодня протекает пневмония. К счастью, “тяжелых” детей среди них нет, но легкое и среднетяжелое течение острого респираторного вирусного заболевания сегодня мы регистрируем у 41 ребенка», — сказала Попова.

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Она подчеркнула, что «все наши меры по разобщению, по приостановлению работы школ и детских садов и так далее» направлены на то, чтобы защитить и детей, и лиц среднего возраста.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 357).

По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск, умерли 43 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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