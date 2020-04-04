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18:00 (мск), источник: РИА Новости

Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился, заявила Голикова

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Ни один прогноз по заболеваемости коронавирусом не подтвердился, ни одна математическая модель не может полностью учесть влияние всех мер для купирования заболевания, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:22 MSK, 04.04
Источник: РИА Новости

«Могу сказать, что на начальной стадии развития заболевания у нас на территории России мы взяли все имеющиеся в арсенале у мира математические модели, которые они используют, и просчитали возможные прогнозы развития ситуации у нас на территории. И потом у нас была возможность понять, сбылись или не сбылись (прогнозы — ред.). Вот я вам хочу сказать, ни один прогноз по всем использованным нами моделям не подтвердился по истечению времени, потому что ни одна математическая модель на сегодняшний день не может полностью учесть в себе влияние тех мер, которые принимает та или иная страна для купирования развития ситуации. Ну и, безусловно, каждая популяция имеет свои особенности с точки зря течения заболевания», — сказала Голикова на брифинге в субботу.

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