Коронавирус COVID-19: главные события 4 апреля

На сегодняшний день в России выявлен 4731 инфицированный, за последние сутки зарегистрированы 582 новых случая заболевания. Всего за время пандемии в стране от коронавируса скончались 43 пациента. Общее число выздоровевших достигло 333.
Российский вирусолог Александр Семенов рассказал, как лечат больных коронавирусом в Бергамо: о профессиональном выгорании итальянских коллег и о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных, которые практически не дышат». Тем не менее вирусолог Семенов оптимистичен — «итальянский сценарий» в России маловероятен.
Что касается России, то, я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев. Здесь, в Италии, опоздали как минимум на три недели.
Британских врачей также предупредили, что им, возможно, предстоит столкнуться с нелегким выбором при лечении тяжелых больных, заразившихся коронавирусом — кому из пациентов назначить терапию, которая может спасти их жизнь, а кого оставить без нее.
Объявленное в пятницу прекращение массовых рейсов для возвращения россиян домой оказалось двухдневным
Тем временем правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, средства, выделенные правительством на помощь оставшимся за границей соотечественникам, уже поступили на счет внешнеполитического ведомства.
Инфицированные рассказывают, что не могут передвигаться, есть и дышать без посторонней помощи — они призывают всех максимально серьезно относиться к ограничительным мерам и собственному здоровью.
В Китае суббота была объявлена днем траура по жертвам коронавируса. Более 3 300 человек умерли в стране за последние месяцы. Первые случаи заражения были отмечены в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй.
Университет Хопкинса сообщил, что число погибших от коронавируса в США уже превысило 7 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге подчеркнул, что американский центр по борьбе, контролю и профилактике заболеваний рекомендует гражданам закрывать лицо тканью. Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.
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