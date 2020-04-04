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20:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 4 апреля

Правительство берет тайм-аут, врачи сталкиваются со сложным выбором, заболевшие коронавирусом рассказывают о своем самочувствии, а Трамп отказывается носить маску.

Коронавирус COVID-19
21:35 (мск)Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 170 159 +94 142
Скончалось63 832 +5 828
Выздоровело237 978 +12 643
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:53 MSK, 04.04
Источник: Агентство «Москва»

В России замедлился рост числа заболевших коронавирусом

На сегодняшний день в России выявлен 4731 инфицированный, за последние сутки зарегистрированы 582 новых случая заболевания. Всего за время пандемии в стране от коронавируса скончались 43 пациента. Общее число выздоровевших достигло 333.

«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»

Российский вирусолог Александр Семенов рассказал, как лечат больных коронавирусом в Бергамо: о профессиональном выгорании итальянских коллег и о том, как они решают проблему, когда на «один-два ИВЛ трое или пятеро больных, которые практически не дышат». Тем не менее вирусолог Семенов оптимистичен — «итальянский сценарий» в России маловероятен.

Что касается России, то, я думаю, какое счастье, что мы это смогли затормозить, закрыли по запросу главного санитарного врача границу с Китаем и транзитные потоки, выиграли несколько месяцев. Здесь, в Италии, опоздали как минимум на три недели.
Александр Семенов

Британских врачей также предупредили, что им, возможно, предстоит столкнуться с нелегким выбором при лечении тяжелых больных, заразившихся коронавирусом — кому из пациентов назначить терапию, которая может спасти их жизнь, а кого оставить без нее.

Жизнь в Глазго (Великобритания) продолжается, несмотря на эпидемию, о которой напоминают даже граффити | Источник: AFP 2020

Россия возобновит вывоз граждан из-за границы с понедельника

Объявленное в пятницу прекращение массовых рейсов для возвращения россиян домой оказалось двухдневным тайм-аутом, об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова. Власти не смогли идентифицировать 13 660 человек из 26 тысяч, которые должны вернуться. По мнению Голиковой, возвращение россиян из-за рубежа на вывозных бортах — это угроза новой волны распространения коронавируса.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Тем временем правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, средства, выделенные правительством на помощь оставшимся за границей соотечественникам, уже поступили на счет внешнеполитического ведомства.

«Будто стекло в легких»: что приходится переживать людям с COVID-19

Инфицированные рассказывают, что не могут передвигаться, есть и дышать без посторонней помощи — они призывают всех максимально серьезно относиться к ограничительным мерам и собственному здоровью.

"Три минуты тишины" в Пекине в память о более чем 3 тысячах граждан Китая, умерших от коронавируса | Источник: AFP 2020

Коронавирус в мире: в Китае траур, Трамп отказался от маски

В Китае суббота была объявлена днем траура по жертвам коронавируса. Более 3 300 человек умерли в стране за последние месяцы. Первые случаи заражения были отмечены в конце прошлого года в китайской провинции Хубэй.

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Университет Хопкинса сообщил, что число погибших от коронавируса в США уже превысило 7 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге подчеркнул, что американский центр по борьбе, контролю и профилактике заболеваний рекомендует гражданам закрывать лицо тканью. Сам Трамп подчеркнул, что носить маску не будет.

Россия оказалась не готова к самоизоляции

Внеплановые каникулы из-за коронавируса продлили до конца апреля — россиян просят оставаться дома и покидать жилище лишь в случае крайней необходимости. Однако большинство городов не адаптированы под условия самоизоляции, это следует из результатов опроса.

В вагонах московского метрополитена появились стикеры "Держите дистанцию, не садитесь здесь" | Источник: РИА "Новости"

Вирус продолжает атаковать испанский футбол

Первый вице-президент футбольного клуба «Барселона» Хорди Кардонер заразился коронавирусом. Кардонер стал третьим сотрудником каталонского клуба, у которого был выявлен COVID-19.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:53 MSK, 04.04
Коронавирус COVID-19
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии
Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой
Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом
Голикова: Ни один прогноз по коронавирусу не подтвердился
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