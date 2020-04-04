Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Специалист посоветовал соблюдать все меры предосторожности во время похода за продуктами.
«Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине», — сказал он.
Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По информации ВОЗ, заразились свыше миллиона человек, более 50 тысяч умерли.