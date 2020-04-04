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21:35 (мск), источник: РИА Новости

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сейчас заразиться коронавирусом в первую очередь рискуют посетители магазинов, аптек и заправок, рассказал врач высшей категории Владимир Зайцев телеканалу «Звезда».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 170 159 +94 142
Скончалось63 832 +5 828
Выздоровело237 978 +12 643
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:53 MSK, 04.04
Источник: РИА Новости

Специалист посоветовал соблюдать все меры предосторожности во время похода за продуктами.

«Сейчас начали уже выдавать одноразовые перчатки целлофановые. Можно, собственно говоря, прийти в своих перчатках резиновых и не снимать их весь период нахождения в продуктовом магазине», — сказал он.

Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.

Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По информации ВОЗ, заразились свыше миллиона человек, более 50 тысяч умерли.

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Источник:©Аргументы и факты
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