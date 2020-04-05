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00:52 (мск), источник: Известия

Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

Перри опубликовала снимок измазанного розовыми сливками возлюбленного на вечеринке в честь будущего малыша с подписью «Это девочка». Пользователи социальной сети и фанаты творчества двух артистов оставили многочисленные поздравительные комментарии под постом с фотографией.

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Для певицы ребенок станет первенцем. У Орландо Блума есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр.

5 марта Кэти Перри сообщила о своей беременности с помощью своего нового видеоклипа Never Worn White («Никогда не надевала белое»). В нем девушка появляется в прозрачном платье с заметно округлившимся животом. В тот же день издание People сообщило, что артистка переносит запланированную в Японии свадьбу с актером из-за эпидемии коронавируса на неопределенный срок.

Роман артистов начался с их знакомства на 73-й премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. Позже они на несколько месяцев расставались, а в феврале 2018 года объявили о своем воссоединении. В 2019 году артистка рассказала о своей помолвке с актером, пишет «Газета.ру».

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