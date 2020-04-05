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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Врач показал на видео, как самому сделать маску

Главный американский хирург Джером Адамс показал, как самостоятельно в домашних условиях изготовить маску из ткани футболки, чтобы защитить себя от возможного инфицирования коронавирусной инфекцией.

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РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 203 485 +84 564
Скончалось64 784 +5 847
Выздоровело247 001 +20 232
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:33 MSK, 05.04
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Врач доказал, что сделать защитную маску можно практически из любых тканевых вещей, в том числе из шарфов или футболок. Видеозапись, на которой специалист демонстрирует способ изготовление маски, распространил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

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На видео Адамс показал, как правильно сложить вырезанную из футболки ткань и стянуть ее обычными резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить качественную маску.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп порекомендовал согражданам не покупать специальные медицинские или хирургические маски в аптеках, чтобы оставить их профессиональным врачам из медицинских учреждений. Вместо это глава государства посоветовал пользоваться самодельными или купленными онлайн тканевыми защитными масками.

Ранее сообщалось, что в США врачи зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за одни сутки. По последним данным, на территории страны заболели уже 312 146 человек, 8499 пациентов скончались.

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Источник:©Аргументы и факты
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