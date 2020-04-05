Врач показал на видео, как самому сделать маску

Врач доказал, что сделать защитную маску можно практически из любых тканевых вещей, в том числе из шарфов или футболок. Видеозапись, на которой специалист демонстрирует способ изготовление маски, распространил американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
На видео Адамс показал, как правильно сложить вырезанную из футболки ткань и стянуть ее обычными резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить качественную маску.
Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп порекомендовал согражданам не покупать специальные медицинские или хирургические маски в аптеках, чтобы оставить их профессиональным врачам из медицинских учреждений. Вместо это глава государства посоветовал пользоваться самодельными или купленными онлайн тканевыми защитными масками.
Ранее сообщалось, что в США врачи зафиксировали рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за одни сутки. По последним данным, на территории страны заболели уже 312 146 человек, 8499 пациентов скончались.