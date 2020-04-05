Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В апреле начнется новый солнечный циклА пик солнечной активности придется на 2025 год
Фоторепортажи
24Дезинфекция по всему миру
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
10:32 (мск), источник: ТАСС

Под медицинским наблюдением в России остаются почти 200 тыс. человек

В Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 3 апреля проведено более 699 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Коронавирус COVID-19
11:57 (мск)В Сингапуре начали бесплатно раздавать медицинские маски
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 204 246 +83 494
Скончалось64 806 +5 824
Выздоровело247 340 +20 321
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:54 MSK, 05.04
Источник: AP 2020

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. человек остаются под контролем медицинских работников в связи с осложненной эпидемиологической обстановкой, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Роспротребнадзора.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. [с начала года] находилось 401 тыс. 808 человек, по состоянию на 4 апреля под контролем остаются 198 тыс. 124 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года досмотрено 5 млн 67 тыс. 614 человек на пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. За этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней.

По состоянию на 3 апреля проведено более 699 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе у людей из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В России на 4 апреля зафиксирован 4 тыс. 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 тыс. 357 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 11:00 мск субботы, умерли 43 человека. Вечером в субботу московский штаб также информировал о смерти еще двух человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Как сохранить здоровье во время карантина
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:40 MSK, 04.04
 Немцы назвали это место "рассадником коронавируса" в Европе
Правда ли, что зараженных коронавирусом больше, чем нам говорят
Коронавирус COVID-19
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Трамп предупредил о большом количестве смертей на следующей неделе
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
«Это безумие — находиться перед выбором, кому дать подышать»
Трамп предупредил о большом количестве смертей в США
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими
В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта
Ученые прогнозируют рекордное сокращение выбросов в атмосферу
Что происходит с застрявшими за границей россиянами
Врач показал на видео, как самому сделать маску
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Новости партнеров
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Правда о смертности в Италии. Виноват не коронавирус
Врачи отчаянно борются за Льва Лещенко
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Gnezdo.ru
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Сын Королевой и Тарзана вырос красивее, чем отец
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Правда о смертности в Италии. Виноват не коронавирус
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь