10:45 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин поздравил геологов с профессиональным праздником
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.
«Я хотел бы выразить особую благодарность
Мишустин подчеркнул, что современная геологическая отрасль является одним из драйверов национальной экономики, способствует росту промышленного производства. По словам премьера, благодаря труду, энергии и целеустремлённости геологов в России изучены, разработаны и открыты тысячи месторождений, создана уникальная
«Желаю работникам геологической отрасли дальнейших успехов, новых открытий. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким», — добавил Мишустин.