Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Детали»: Как работает дистанционная медицина Из-за коронавируса в мире бурно развивается телемедицина, не требующая личного присутствия врача
Фоторепортажи
24Дезинфекция по всему миру
10Взрыв газа в жилом доме в Орехово-Зуево
10:45 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин поздравил геологов с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Источник: РИА Новости

День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.

«Я хотел бы выразить особую благодарность ветеранам-геологам, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу, обеспечивали бесперебойную работу оборонных предприятий, вели поиски новых месторождений. Ваши стойкость и мужество всегда будут примером для нового поколения специалистов», — говорится в телеграмме.

Мишустин подчеркнул, что современная геологическая отрасль является одним из драйверов национальной экономики, способствует росту промышленного производства. По словам премьера, благодаря труду, энергии и целеустремлённости геологов в России изучены, разработаны и открыты тысячи месторождений, создана уникальная минерально-сырьевая база.

«Желаю работникам геологической отрасли дальнейших успехов, новых открытий. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким», — добавил Мишустин.

 Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Трамп предупредил о большом количестве смертей в США
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
СМИ: внучку Роберта Кеннеди и ее сына признали погибшими
В ростовском СИЗО два месяца не замечали пропажу арестанта
Ученые прогнозируют рекордное сокращение выбросов в атмосферу
Что происходит с застрявшими за границей россиянами
Врач показал на видео, как самому сделать маску
Здоровье
История очевидца: как Украина борется с коронавирусом Рассказ жителя Украины, где власти несколько недель назад ввели жесткий карантин — и где он продлится как минимум до 24 апреля.
Hi-Tech
Покажите друзьям, зачем нужна маска (видео) Наглядная демонстрация
Авто
Миллионы россиян могут остаться без прав из-за коронавируса Срок действия водительских удостоверений многих российских водителей подходит к концу, но поменять права в нынешних условиях крайне непросто
Кино
Петров высоко оценил игру возлюбленной в новом сериале Актер похвалил Стасю Милославскую и ее коллег по шоу «Колл-Центр»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Бывший муж Татьяны Навки снова стал отцом (фото) У Александра Жулина родилась дочь
Леди
Саша Савельева кардинально сменила имидж Звезда удивила фанатов.
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
США назвали секрет, который не дал коронавирусу распространиться по России
Правда о смертности в Италии. Виноват не коронавирус
Вылечившаяся от коронавируса россиянка назвала таблетки, которые ее спасли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь