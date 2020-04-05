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11:57 (мск), источник: РИА Новости

В Сингапуре начали бесплатно раздавать медицинские маски

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Сингапура с воскресенья начали бесплатную раздачу многоразовых медицинских масок, сообщается в заявлении на сайте правительства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:54 MSK, 05.04
Источник: РИА Новости

«С 5 апреля (воскресенье) по 12 апреля 2020 года (воскресенье) жители с зарегистрированными домашними адресами смогут забрать одну медицинскую маску (на человека — ред.) многоразового использования» — говорится в заявлении.

Правительство отмечает, что многоразовые маски можно использовать до тех пор, «пока они не износятся».

«Ношение маски многоразового использования может обеспечить некоторую базовую защиту, даже если она не на таком же уровне, как от хирургической маски. Эта мера позволит сохранить хирургические маски для тех, кто в них больше всего нуждается, то есть для наших работников здравоохранения, учитывая нынешнюю глобальную нехватку медицинских масок», — говорится в заявлении.

Власти Сингапура также отмечают, что гражданам рекомендуется оставаться дома и избегать общения с кем-либо, кроме ближайших членов семьи, проживающих в одной квартире, и не выходить на улицу без острой необходимости.

По последним данным в Сингапуре зафиксировано 1189 заражений коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения, более 50 тысяч человек скончались.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:54 MSK, 05.04
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